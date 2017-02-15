المري يكرم المتعاونين مع برنامج الرياضة واللياقة

دبي (الاتحاد)

أشاد اللواء محمد سعيد المري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، بالمكتسبات العديدة التي يحققها برنامج الشيخ محمد بن راشد للرياضة واللياقة البدنية، والبرامج العديدة والفعاليات التي يقيمها سنوياً في كل من المدارس والمؤسسات والدوائر الحكومية، شاكراً المتعاونين مع البرنامج من ضباط ومسؤولين وأفراد من منتسبي شرطة دبي، وأكد المري أن البرنامج، وفي إطار سعيه الدؤوب في نشر الرياضة المجتمعية، حقق الكثير من الإيجابيات في المجتمع، وذلك من خلال اتساع رقعة ممارسي الرياضة والتفاعل الكبير الذي ينم عن النجاحات العديدة التي حققها البرنامج خلال المرة السابقة.

جاء ذلك خلال تكريم اللواء محمد سعيد المري لمتعاونين مع البرنامج من للمسؤولين وضباط وأفراد ومدنيين في شرطة دبي خلال الحفل السنوي الذي أقامه البرنامج.

وشمل التكريم الذي أقيم بإدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي، العقيد محمد معضد بو قراعة الحميري مدير إدارة العلاقات المجتمعية، والعقيد خلفان عبيد الجلاف مدير نادي ضباط شرطة دبي، والعقيد أحمد محمد راشد السعدي مدير إدارة السمعة، والمقدم خبير حمزة جمعة الميل رئيس قسم الأنشطة الداخلية بإدارة الشؤون الرياضية، وعدداً من الضباط والمسؤولين وفرق العمل بالبرنامج.