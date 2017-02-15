عماد النمر (الشارقة)
يغادر منتخبنا الوطني للدراجات اليوم إلى الفلبين للمشاركة في طواف الفلبين الدولي، الذي بعد غد ويستمر لمدة 4 أيام، ويعتبر من الطوافات القوية في قارة آسيا، ويتضمن 4 مراحل ويشارك فيه 15 فريقاً من الإمارات والفلبين وتايوان واليابان ولاوس والصين وكوريا الجنوبية والكويت وأستراليا وماليزيا وأوزبكستان التي تضم في صفوفها نخبة من أفضل اللاعبين في القارة الآسيوي..
ويضم وفد منتخبنا المشارك في الطواف المدرب مهدي عزيز ومساعد المدرب شريف عبد الله و5 لاعبين بقيادة النجم المخضرم بدر محمد ميرزا ومعه أحمد يوسف المنصوري وجابر حسين المنصوري وخالد معيوف ووليد النقبي، وتأتي مشاركة منتخبنا في الطواف ضمن برنامج إعداد وتجهيز جميع اللاعبين لبطولة آسيا للطريق التي ستقام في البحرين في الفترة من 24 فبراير الجاري إلى الرابع من مارس المقبل..
|
وشارك في سباق الأشبال لمسافة 15 كم 50 شبلاً وحقق المركز الأول دراج النادي العربي عبد الله جاسم بزمن قدره 30 دقيقة و3 ثوان وحل دراج النصر محمد عبد الله درويش في المركز الثاني ودراج الأهلي حمدان حسن محمد في المركز الثالث..
|
وقام عبد الكريم الزرعوني المدير المالي رئيس اللجنة الفنية باتحاد الدراجات، عقب انتهاء السباقات بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في جميع السباقات، وأشاد بالمشاركة الكبيرة لنجوم المستقبل وقدم الشكر لإدارات الأندية على اهتمامها بقاعدة اللعبة، كما قدم الشكر لشرطة أم القيوين على جهودها في تأمين السباقات والمتسابقين.