عماد النمر (الشارقة)

يغادر منتخبنا الوطني للدراجات اليوم إلى الفلبين للمشاركة في طواف الفلبين الدولي، الذي بعد غد ويستمر لمدة 4 أيام، ويعتبر من الطوافات القوية في قارة آسيا، ويتضمن 4 مراحل ويشارك فيه 15 فريقاً من الإمارات والفلبين وتايوان واليابان ولاوس والصين وكوريا الجنوبية والكويت وأستراليا وماليزيا وأوزبكستان التي تضم في صفوفها نخبة من أفضل اللاعبين في القارة الآسيوي..

ويضم وفد منتخبنا المشارك في الطواف المدرب مهدي عزيز ومساعد المدرب شريف عبد الله و5 لاعبين بقيادة النجم المخضرم بدر محمد ميرزا ومعه أحمد يوسف المنصوري وجابر حسين المنصوري وخالد معيوف ووليد النقبي، وتأتي مشاركة منتخبنا في الطواف ضمن برنامج إعداد وتجهيز جميع اللاعبين لبطولة آسيا للطريق التي ستقام في البحرين في الفترة من 24 فبراير الجاري إلى الرابع من مارس المقبل..

على جانب آخر نظم اتحاد الدراجات 3 سباقات لفئات البراعم والأشبال والناشئين في أم القيوين بمشاركة 132 دراجاً من نجوم المستقبل، الذين يمثلون القاعدة الكبيرة للعبة، حيث شارك في سباق البراعم لمسافة 5 كيلومترات 34 برعماً، وانتهى بفوز دراج الخليج حامد جاسم درويش بالمركز الأول وقطع المسافة في 12 دقيقة و8 ثوان، وجاء في المركز الثاني دراج التعاون سعيد أحمد سعيد وفي المركز الثالث دراج النصر عيسى عبد الله درويش..

وشارك في سباق الأشبال لمسافة 15 كم 50 شبلاً وحقق المركز الأول دراج النادي العربي عبد الله جاسم بزمن قدره 30 دقيقة و3 ثوان وحل دراج النصر محمد عبد الله درويش في المركز الثاني ودراج الأهلي حمدان حسن محمد في المركز الثالث..

أما سباق الناشئين لمسافة 30 كم فقد شارك فيه 48 ناشئاً، وأسفر عن فوز دراج التعاون الصاعد محمد بن محمد خميس بالمركز الأول وقطع المسافة في 48 دقيقة و10 ثوان بعد منافسة قوية مع دراج النصر حارب محمد الصباغ الذي حل في المركز الثاني ودراج التعاون راشد أحمد المنصوري صاحب المركز الثالث..

وقام عبد الكريم الزرعوني المدير المالي رئيس اللجنة الفنية باتحاد الدراجات، عقب انتهاء السباقات بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في جميع السباقات، وأشاد بالمشاركة الكبيرة لنجوم المستقبل وقدم الشكر لإدارات الأندية على اهتمامها بقاعدة اللعبة، كما قدم الشكر لشرطة أم القيوين على جهودها في تأمين السباقات والمتسابقين.