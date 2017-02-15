محمد حسن (دبي )

ينظم مضمار ميدان في السادسة والنصف من مساء اليوم فعاليات الحفل الثامن لكرنفال كأس دبي العالمي الذي يتضمن إقامة أربع بطولات تشمل بلانشين (للفئة الثانية) المخصصة للمهرات والأفراس فقط، زعبيل مايل (للفئة الثانية) دبي ملينيوم ستيكس (للفئة الثالثة)، وميدان سبرنت (للفئة الثالثة)، وخصصت جميع الأشواط للخيول المهجنة الأصيلة.

ويعتبر الشوط الأول لمسافة 1400 متر خارج ترشيحات الجماهير، وخصص لخيول التكافؤ، وتشارك فيه 13 خيلاً ويتصدر الترشيحات «العريف» (دي كوك / كرولي) الذي أنجز فوزاً رائعاً في مشاركته الأخيرة، وينافسه كل من بوشارت ورافنز كورنر.

وتعود نجمة جودلفين «فيري سبيشال» (بن سرور/ كرولي) للعام الثاني على التوالي للدفاع عن لقبها في بطولة بلانشين التي نالت شرف الفوز بها في الموسم الماضي.

ولم تخرج «فيري سبيشال» المركزين الأول والثاني في 8 من مشاركاتها العشرة، وتواجه هنا 6 منافسات سبق أن تغلبت عليهن جميعاً في ظهورها الأول لهذا الموسم بسباق كيب فيردي للفئة الثانية، ما يجعل مهمتها غاية في السهولة على الرغم من أن السباق يقام على مسافة أطول بواقع فيرلونج واحد، وهي ليست مشكلة بالنسبة لها.