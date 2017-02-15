المنطقة الغربية (الاتحاد)

فاز الجواد «بيان» لسالم علي الممر بلقب الشوط الأول لمسافة 1800 متر الذي أقيم ضمن منافسات اليوم الرياضي الوطني للخيول العربية والذي نظمه نادي الغربية الرياضي أمس الأول في مدينة زايد في المنطقة الغربية، وشهد الحدث نجاحاً منقطع النظير بعد الإقبال الكبير والمشاركة من أبناء المنطقة الغربية في فئات السباق، بالإضافة إلى التفاعل الكبير مع فعاليات وأحداث اليوم الرياضي الوطني للمشاركين.

وحل ثانياً الجواد «مهدي» لسيف عشير المزروعي، وجاء ثالثا الجواد «بي إتش وان» لسهيل علي المزروعي.

وفي الشوط الثاني الذي أقيم لمسافة 1400 متر حل في المركز الأول الجواد «إي اف خداع» لسيف محمد المحيربي، وحل ثانياً الفرس «أريج الغربية» لسهيل علي المرزوعي، وجاء ثالثاً الجواد «شمر» لأحمد فن المحيربي.

وفي الشوط الثالث الذي أقيم لمسافة 1400 متر فاز الفرس «إي اف سالكة» لعبدالله موسى القبيسي بالمركز الأول وحلت ثانياً الفرس «رهف» لحميد راشد المنصوري، وجاء ثالثاً الجواد «شهاب الغربية» لسهيل علي المرزوعي.