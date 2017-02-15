«أبوظبي الرياضية».. نقل بكل الأبعاد للفعاليات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت قنوات أبوظبي الرياضية خطتها لتغطية فعاليات ومنافسات اليوم الرياضي الوطني، حيث وضعت كوادرها البشرية والفنية لهذه التغطية الكبيرة وتمتد على مدار أكثر من 12 ساعة، وتغطي قنوات أبوظبي الرياضية أكثر من 15 موقعاً في العاصمة أبوظبي وميادينها المختلفة.

وتأتي التغطية عقب اجتماع عقد بالقناة مبكراً مع ممثلي مجلس أبوظبي الرياضي ويعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، وتم خلاله وضع الخطة وتم تشكيل فريق عمل متكامل لتحقيق الهدف الأمثل الخاص بتوعية الجماهير بأهمية الرياضة للجميع، ورفع شعار «الإمارات تجمعنا»، وتعزيز التلاحم بين كل مكونات وعناصر المجتمع، سواء من الأفراد، أو الجهات والمؤسسات والهيئات المختلفة العاملة بالدولة، في تظاهرة رياضية فريدة يواكبها الإعلام بكل قوه لتحقق الرسالة السامية من وراء هذا الحدث.

وأكد يعقوب السعدي، مدير قنوات أبوظبي الرياضية، أن التغطية المتكاملة تكمن من قيمة الحدث الكبير، الذي يقام للعام الثاني ضمن الأسبوع الموحد لليوم الرياضي الوطني بدول مجلس التعاون الخليجي، وقال: تم تكليف عدد كبير من المذيعين وفرق الإعداد والمخرجين والمراسلين للتواجد في قلب الأحداث مع عربات النقل المباشر في جميع أندية العاصمة التي تستضيف الأحداث، وتغطية كل الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب أنشطة الفروسية والبحر والكريكيت والمسيرات والأنشطة الاجتماعية والتراثية في احتفالية أشبه بالأولمبياد الوطني.

وتابع: تشمل التغطية لقاءات موسعة ومباشرة مع عدد من المسؤولين والمشاركين وذويهم لنقل مشاعرهم الخاصة بهذا الحدث الكبير، هذا بخلاف ضيوف في الاستديوهات الرئيسية.