3 خطوات بسيطة لتطوير ذاتك.. جربها!

يقتني العديد من الناس كتب تحسين الأداء الشخصي التي انتشرت في أقسام «تطوير الذات» الموجودة في أغلب المكتبات عبر العالم.
ويقومون بقراءة تلك الكتب حرفاً حرفاً بل وقد يقومون بتطبيق بعض الخطوات الواردة فيها. لكنهم لا يحصلون دوماً على النتائج التي يتوقعونها.
فخيبة الأمل التي يشعرون بها تجعلهم يتجاهلون التحسينات التي تحققت. بعد فترة من الوقت، تعود عاداتهم القديمة لتطفو على السطح وتسود، ويصبح استئناف عملية التغيير أكثر صعوبة.
موقع «لايف هاك» وضع خطة للتغلب على هذه المشكلة:
1- لا تضع أهدافاً غير واقعية:
لا يهم كم أنت مشرق، أو مقتدر أو عازم. فالتحول الشخصي هو عملية طويلة المدى والاختصارات ليست جزءاً من وصفتها. فمن السهل أن تضع أهدافاً غير واقعية عندما تكون متحمساً ومتفائلاً بشأن النتيجة. فأنت في الواقع تستخدم قوة الإرادة على نفسك في محاولة غير مجدية لفرض النجاح. عندما يتعلق الأمر بتحديد الأهداف، تكون فكرة التغيير الأقصى دافعاً قاتلًا. فقد أثبتت الأبحاث أن أدمغتنا مصممة لمقاومة التغييرات القصوى. فالتغيير السريع يدفع أجسادنا وعقولنا للمقاومة. ولكن هذا هو ما نقوم به عادة لأنفسنا. فنحن نضع لأنفسنا أنواعاً من الأهداف تتطلب تغييرات في حياتنا هي ببساطة غير قابلة للتحقيق. ... المزيد