3 خطوات بسيطة لتطوير ذاتك.. جربها!

الاتحاد نت- مصطفى أوفى

يقتني العديد من الناس كتب تحسين الأداء الشخصي التي انتشرت في أقسام «تطوير الذات» الموجودة في أغلب المكتبات عبر العالم.

ويقومون بقراءة تلك الكتب حرفاً حرفاً بل وقد يقومون بتطبيق بعض الخطوات الواردة فيها. لكنهم لا يحصلون دوماً على النتائج التي يتوقعونها.

فخيبة الأمل التي يشعرون بها تجعلهم يتجاهلون التحسينات التي تحققت. بعد فترة من الوقت، تعود عاداتهم القديمة لتطفو على السطح وتسود، ويصبح استئناف عملية التغيير أكثر صعوبة.

موقع «لايف هاك» وضع خطة للتغلب على هذه المشكلة:

1- لا تضع أهدافاً غير واقعية: