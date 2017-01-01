بالفيديو.. إطلاق بطاقة «الاتحاد» الذكية بعد غدٍ

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد جريدة الاتحاد لإطلاق بطاقتها الذكية المتميزة والفريدة من نوعها على مستوى الدولة والمنطقة بأسرها، بعد غدٍ 3 يناير 2017، وهي البطاقة التي ستوفر لقرائها محتوى رقمياً متجدداً بمجرد تمرير الهواتف الذكية على رمز «كيو آر» الموجود عليها. كما ستمكن القراء من متابعة أحداث وحصاد 2016 المحلية والإقليمية والدولية.

وقد نجحت جريدة الاتحاد، على مدى أكثر من سنتين في الانتقال بموادها التحريرية إلى مستوى ومفهوم جديدين، يتناغمان مع الطفرات التكنولوجية الذكية التي تشهدها الدولة والعالم، حيث لم تعد عملية قراءة الجريدة مقتصرة على ما تقدمه من محتوى مكتوب فقط، بل بات الصوت، والفيديو جزءاً من محتوى الجريدة اليومي، وأصبحت مختلف المواد التحريرية تدعم بالمزيد من الصور أو الفيديوهات أو المحتوى الرقمي المكتوب الإضافي، بفضل اعتماد الجريدة «الكيو آر».