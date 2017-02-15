اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي في ماليزيا

عواصم (وكالات)

اغتيل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون في ماليزيا، فيما قالت محطة تلفزيونية انه تعرض للهجوم في مطار كوالالمبور الدولي بحقن مسممة. وأعلنت الشرطة الماليزية انه تم نقل رجل كوري مريض لم تعرف هويته من مطار كوالالمبور الدولي إلى المستشفى وتوفي في الطريق.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مصدر حكومي في سيؤول أن كيم جونج نام اغتيل امس الأول، من دون تفاصيل إضافية. وأفادت قناة «تي في شوسون» الكورية الجنوبية أن عميلتين مجهولتين استخدمتا حقنا مسممة لاغتيال الرجل البالغ 45 عاما في مطار في كوالالمبور، قبل أن تلوذا بالفرار في سيارة أجرة.

في ماليزيا، قال ضابط الشرطة المسؤول عن مطار كوالالمبور عبد العزيز علي لوكالة فرانس برس انه عثر على رجل كوري في الأربعينيات من العمر مريضا في المطار. وأضاف أن سلطات المطار سارعت إلى نقله إلى المستشفى لكنه توفي في الطريق. وتابع «لا تفاصيل لدينا حول هذا الرجل الكوري ونحن نجهل هويته».

من جانب آخر، دان مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه بما فيهم الصين، التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية الأحد، فيما توعدت الولايات المتحدة بالرد بشدة .

ووافق أعضاء مجلس الأمن الـ15، بمن فيهم الصين الحليفة الأساسية لكوريا الشمالية، على مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة والذي يؤكد أن التجربة الصاروخية تشكل انتهاكا خطرا لقرارات الأمم المتحدة ويهدد النظام الشيوعي بتدابير جديدة مهمة.

وذكرت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أن الصاروخ قادر على الطيران لمسافة تزيد على ألفي كيلومتر.