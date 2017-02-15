تحرير 13 مختطفاً مصرياً في ليبيا

القاهرة (وكالات)

صرح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أن القوات المسلحة تمكنت بالتنسيق مع القيادة العامة للجيش الليبي من الإفراج عن 13 مصرياً، كانوا مختطفين لدى إحدى العصابات الإجرامية المسلحة بمنطقة أجدابيا الليبية. وأشار الرفاعي في بيان، إلى أنه تم الاتصال بذويهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم وعودتهم للبلاد. وأضاف «توجه القوات المسلحة بالشكر للقيادة العامة للجيش الليبي على التعاون المثمر والبناء في إنهاء أزمة المختطفين المصريين».

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل عن ملابسات خطف هؤلاء المصريين أو كيفية تحريرهم. وتكررت خلال الأعوام القليلة الماضية وقائع خطف مصريين في ليبيا التي تعاني من الفوضى منذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011 وتشهد أعمال عنف واشتباكات بين جماعات متنافسة واكتسب داعش الإرهابي موطئ قدم فيها.