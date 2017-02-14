69 قتيلاً في نزاع فصائل متطرفة بحماة وإدلب



تاريخ النشر: الأربعاء 15 فبراير 2017 بيروت (وكالات) سقط نحو 70 مقاتلاً خلال الساعات الـ24 الماضية باقتتال داخلي بين فصيلين متطرفين كانا متحالفين في وقت سابق في حماة وإدلب، وفق ما ذكر المرصد السوري الحقوقي أمس. وقال المرصد إن 69 من المسلحين لقوا حتفهم خلال يومين من المعارك بين فصائل «جند الأقصى» وهي جماعة متشددة تعتبر قريبة فكرياً من تنظيم «داعش» وتحالف تنظيم «تحرير الشام» الذي تشكل حديثاً بقيادة جبهة «فتح الشام» وهي «النصرة سابقاً» والتي كانت الفرع الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا. وأضاف المرصد أن التحالف المتشدد (تحرير الشام) انتزع ما لا يقل عن 6 قرى من «جند الأقصى» منذ أمس الأول. ويتركز صراعهما في المناطق الشمالية من محافظة حماة والمناطق المتاخمة في إدلب حيث وثق المرصد 69 قتيلاً على الأقل بالقصف والاشتباكات والتفجيرات وعمليات الاعدام. ويضم تحالف «تحرير الشام» جبهة «النصرة سابقاً» وحركة نور الدين زنكي، وهي فصيل إسلامي في شمال سوريا.