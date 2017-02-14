أحمد صالح.. «نجم شباك» يحلم بالشهرة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يخوض أحمد صالح تجربة سينمائية، تضعه في تحد جديد من نوعه، حيث يجسد 7 شخصيات، ضمن أحداث الفيلم الكوميدي الجديد «ضاعن وفلونة»، من بينها «الإمبراطور المصري» و«الساحر» و«الدكتور العراقي» و«المستثمر الهندي» و«رجل الجاهلية».

وعن الفيلم قال صالح: تدور أحداث القصة حول بطلها «ضاعن» الذي يحلم بأن يكون نجماً سينمائياً، لكن شخصيته المترددة والضعيفة والعقبات التي يجدها من محيطه تمنعه من تحقيق هذا الحلم، حيث يفشل ويدخل في صراعات مع المحيط الذي يدور حوله، فيقرر تقمص شخصيات والتنكر في أدوار يخفي بها شخصيته الضعيفة بمساعدة اخته «فلونة» خبيرة الماكياج. وأضاف: يشاركني بطولته كل من ملاك الخالدي وعبد الله مشرف وعبد الله صالح وهدى الغانم ومحمد الملا ونخبة من نجوم وسائل التواصل الاجتماعي من بينهم بدر حكمي وسلطان السيف.

مضمون عميق

وكشف عن أنه يجسد دور «ضاعن»، وهو إنسان بسيط، تعود شخصيته إلى زمن الطيبين، لكنه يتضرر كثيراً بسبب من حوله، لاسيما أنه يتعامل بطيبة مبالغة في المجتمع، والأشخاص القريبون منه عرضوه للعديد من المواقف الصعبة، فيقرر أن يتنكر في وجوه عدة وينتحل شخصيات مختلفة لكي يواجه الحياة، لافتاً إلى أن قصة الفيلم بسيطة، لكنها تحمل مضموناً عميقاً، منها تلوّن الإنسان حتى يستطع التأقلم مع من حولهم.