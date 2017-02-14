الشـــتول.. كائنات حية تزين المنزل

نسرين درزي (أبوظبي)

تنسيق الشتول داخل المنزل ليس بالأمر السهل، بل يتطلب عناية دقيقة، ويحتاج إلى ذوق رفيع، فالأمر لا يقتصر فقط على نوع الزرع المختار أو أشكال الزهور، وإنما يتعداها إلى تفاصيل تتعلق باختيار الأواني التي تظهر جمال النباتات المنتقاة. وحتى يكتمل الديكور الأنيق، لابد أن تكون الأواني المصنوعة من الفخار أو المعدن مناسبة لطبيعة الأثاث وألوان الكنب والستائر ومفارش الطاولات، وكلما كانت بسيطة ومختلفة أضفت تألقاً على كل ركن تحتله لتصبغه بالحياة.

وعن أفضل الأساليب الممكن اعتمادها لضمان زينة منزلية لافتة، قال مصمم الأواني الهندسية المقيم في الإمارات جان شارلز هامو، إن الشتول التقليدية لم تعد مرغوبة عند الكثير من الناس، لأن الجرار القديمة التي تزرع بها باتت من الماضي.

وتتجه الرغبة اليوم إلى تجديد كل ما يمكن أن يدخل البهجة إلى القلوب عند الجلوس في البيت، أو استضافة الأهل والأصدقاء. وأوضح المصمم، الذي يساعد العملاء في انتقاء أفضل أدوات الديكور للتشجير الداخلي، ضمن مشروع «الديكوات الخضراء»، أن تنسيق الشتول يخضع لشروط بيئية وخبرة في التعامل مع مفردات الطبيعة، لافتة إلى أن النباتات التي تعيش في الأماكن المغلقة بعيداً عن النور المباشر لأشعة الشمس شديدة الحساسية، فمن المفيد طلب الاستشارة المتخصصة قبل شرائها، وبذلك تكتمل الغاية من تزيين البيت بنباتات الزينة التي تريح النفس، وتعد من الهوايات المبهجة، وخصوصاً عند النجاح في اختيار ما يمكن زراعته بالداخل.

وعن أفضل أواني نباتات الزينة، قال هامو، إنها التي تصنع من الطين الحراري لما فيها من مسامات تساعد على التهوية وصرف المياه الزائدة. وهي تصلح لنمو الجذور، ويمكن طلاؤها من الخارج بحسب الرغبة، مشيرا إلى أنه يمكن استخدام أوعية أخرى لتنسيق المكان تكون ألوانها هادئة، بحيث لا تطغى على جمال النباتات.