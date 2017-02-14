الديكور الصحي.. فن توزيع مسارات الطاقة

أحمد النجار (دبي)

قبل تصميم ديكور صحي للمنزل، ينبغي دراسة مساحته وعدد أفراد ساكنيه، والتعرف إلى ذوقهم حول النمط المفضل لديهم في الديكور والتصميم والأثاث، والتعامل مع أي مشاكل صحية يعانون منها، ومحاكاة بعض الهويات والاهتمامات التي يمارسونها، والأهم معرفة مهنهم، وطبيعة عمل كل أفراد البيت الواحد، أمور أساسية تعتمدها مصممة الديكور السورية وأخصائية الفونغ شوي مايا رقية قبل قيامها بتصميم الديكور الصحي، الذي يضمن للأسرة طاقة صحية وروحاً دافئة تنعكس إيجاباً على الاستقرار النفسي.

وتناولت رقية في حوارها مع «الاتحاد» مفهوم الديكور الصحي، وأنواعه ومقوماته ومدى احتياجات الأسرة إليه، وقالت: «الديكور الصحي نظام كامل لحياة صحية يعتمد على مسار الطاقة، وتوزيعها بطريقة مدروسة بعناية تتناغم مع الطبائع النفسية والأمزجة وتناسب الأنشطة اليومية لأفراد المنزل، وتعطي جواً مريحاً وتمتص الشحنات السلبية، وتبث روحاً إيجابية من خلال الألوان والترتيب وإحياء الزوايا والتفاصيل، من خلال قطع أو أدوات للزينة تمنحها الدفء والحيوية. وأضافت:«أعتمد في كل تصاميمي للديكور على عوامل منها، دراسة المكان هندسياً بالكتلة الفراغية المتاحة، والتركيز على العامل الجمالي للمظهر العام، والأخذ بالاعتبار العامل النفسي الذي أبني عليه احتياجات المكان، والأهم دراسة المكان بطريقة صحية، وهو ما يسمى بـ«الفونغ شوي»، مشيرة إلى أن أهم عناصرها هي الاتجاهات الثمانية المعتمدة بحسب مسار الطاقة، والطاقة الحيوية للمكان والعناصر الموجودة في كل تفاصيله وزواياه. وأوضحت أن الأدوات التي تستخدم في «الفونغ شوي» هي المواد الخام والأشكال والألوان، إلى جانب الاعتناء بدراسة المساحة وفن توزيع الأشياء عليها.

وحول كيفية تقسيم مساحة المنزل، أكدت مايا، أن الديكور المثالي يسهم في خلق بيئة صحية تبث الطاقة الإيجابية، ويتم ذلك من خلال إحياء أدوات المكان كنشر النباتات الطبيعية، وتعزيز بيئة الألوان، والاعتناء بصفاء الزوايا كونها المكان الذي تتولد منه الطاقة، كما لفتت مايا إلى أهمية تقسيم المنزل إلى فعاليات صغيرة، تشمل 8 زوايا هي:

أولاً: الشهرة والنجاح وتعرض فيه صور وإنجازات ونجاحات العائلة.