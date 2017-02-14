دروس للآباء في تصفيف شعر البنات

ترجمة: عزة يوسف

بعد صراع لمعرفة كيفية مساعدة ابنته في تصفيف شعرها، أصبح فيليب مورغيش الذي انفصل عن زوجته، لديه الكثير من الخبرة لمساعدة غيره من الآباء في جعل بناتهم أكثر سعادة بشعرهن.

وتعلم فيليب بعض الحيل التي جعلته يستضيف فصولاً مجانية يدرس بها الآباء الآخرون كيفية العناية بشعر بناتهم وأظافرهم.

وقال فيليب في تقرير نشره الموقع الإلكتروني metro إن الدروس في نسختها الحالية تشمل مساعدة الآباء على جعل بناتهم مستعدات للاحتفالات من خلال تصفيفات رائعة على شكل قلوب في شعرهن.

وأوضح أنه كان جاهلاً للغاية في التعامل مع شعر ابنته منذ سنوات، ولكنه تعلم مع مرور الوقت، العديد من الأشياء التي جعلت حياتهما أكثر سهولة، لذلك قرر مساعدة غيره.

وبعد أن كان يعلم التصفيفات البسيطة، مثل ذيل الحصان والضفائر، أصبح فيليب والآباء الآخرون أكثر تمكناً، وقادرين على القيام بتسريحات أكثر إبداعاً، وتتماشى مع أي مناسبة مقبلة.