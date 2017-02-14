بوليوود.. مأوى الحنين

إبراهيم الملا

كانت السينما الهندية وما زالت إحدى العلامات الكبرى الضاربة بجذورها في المخيال الشعبي المحلّي، وتعد هذه السينما بالذات من الروافد النشطة والمغذّية للعلاقة التاريخية والثقافية المتنامية بين الهند ودولة الإمارات، خصوصاً وأن حضور هذه السينما المشبعة بحسّها الميلودرامي وتأثيرها العاطفي والجمالي، تأسس بداية في منتصف القرن الماضي، وحظيت الأفلام الهندية بقبول ومتابعة شريحة اجتماعية واسعة في دول الخليج، وفي مناطق الدولة المختلفة من خلال دور السينما القديمة رغم إمكاناتها البسيطة وآلات عرضها البدائية، مقارنة بدور العرض المتطورة هذه الأيام، ما شكّل بالنسبة لأهالي الإمارات في ذلك الزمن البعيد فرصة ذهبية للتعرف على النسيج الثقافي الهندي من زاويته الأكثر جاذبية وإبهاراً.

كانت الأفلام الهندية، في فترة ما قبل إنشاء الاتحاد وما بعدها، أشبه بمأوى الحنين والنوستالجيا بالنسبة للجالية الهندية المقيمة في الإمارات، وكان لها دور في خلق نزعة رومانسية ذات طبيعة ونكهة خاصة بالنسبة للمواطنين، كما ساهمت هذه الأفلام خلال تلك الفترة المبكرة من عمر الدولة في ازدياد وكثافة مواسم السياحة والعلاج إلى الهند، وتجاوز تأثير السينما الهندية وبمراحل كبيرة، ما كانت تنقله حكايات وقصص البحارة ورجال الأعمال المولعين بتجارة الذهب واستيراد الخشب الهندي ومواد البناء، أصبح الفيلم المشاهد هنا بمثابة سفر حسي وتفاعلي مباشر وأكثر إلهاماً، مقارنة بما كانت تدونه الكتب والمجلات والمذكرات الشخصية للمغامرين في أرض المعابد والبخور والأنهار المقدّسة.

تأثير في الدراما

كان للأفلام الهندية تأثيرها الواضح أيضاً على الدراما التلفزيونية المحلية قديماً، وعلى المسرح على وجه التحديد، من خلال الاهتمام بالاكسسوارات والمجاميع والأداء التمثيلي، وفكرة الصراع بين الخير والشر، وانتصار البطل في النهاية على الظروف المعاكسة له، وسط خلطة بصرية وسمعية مدهشة تجمع بين الرقص والغناء والمطاردات والمعارك الجسدية، إضافة إلى ما صنعته هذه الأفلام من خيال آسر ومحلّق في الطبيعة الخضراء للهند، ومن واقعية لصيقة بتفاصيل المدن، وشوارعها الضاجة بالحياة والحركة والصخب.

إن التواصل الحضاري بين سواحل الإمارات ومنطقة شبه جزيرة عمان من جهة، وبين شبه القارة الهندية من جهة أخرى، تشكّلت أولا من خلال رحلات السفن والمراكب من موانئ شرق وغرب الهند وشمال غربها لتصل إلى موانئ الإمارات، وكانت تجارتها ناشئة من منبع واحد، واعتمدت على استيراد الملابس والأزياء والعطور والأثاث والأبواب والمتطلبات المنزلية وأجهزة الفونوغراف (البشتختة) والأسطوانات الموسيقية. اكتسى التواصل البشري والحضاري بين المنطقتين بصبغة تجارية في البدايات، ولكن سرعان ما اتخذ هذا التواصل شكلًا ثقافياً وقواماً فنياً وفلكلورياً عززته بالتأكيد السينما الهندية باعتبارها وسيطاً وجسراً بين مكوّن بشري عريق وهائل، وبين منطقة ناهضة تتحسس أولى مظاهر التطور والعمران، والتعرّف على علوم ومعارف الشعوب والحضارات البعيدة، والأخرى المجاورة لها، وتحديداً ما يتعلق بالحضارة الهندية الزاهية بموروثها المتجدد والموغل أيضاً في القدم.