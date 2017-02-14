المكسيكيون.. استياء داخلي يتجاوز ترامب

شارك آلاف المكسيكيين في مسيرات في شوارع العاصمة ومدن أخرى يوم الأحد الماضي، احتجاجاً على وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهم بأنهم «مغتصبو نساء» ولصوص، مطالبين «باحترام المكسيك». لكن في الجدل السابق على الاحتجاجات ظهرت توجهات تدل على رغبة المكسيكيين في الاحتجاج ضد رئيسهم الذي لا يتمتع بشعبية والطبقة السياسية أيضاً أكثر من رغبتهم في الاحتجاج ضد ترامب، رغم عزم الزعيم الأميركي على بناء جدار حدودي واستمراره في استهداف عملة بلادهم واقتصادها بتغريدات شديدة اللهجة على تويتر.
وكان ائتلاف يُطلق عليه «فيبرا مكسيكو»، ويعني تقريباً «المكسيك تتحرك»، قد دعا إلى احتجاج يدين معاملة ترامب للمكسيك، لكنه طالب السياسيين المكسيكيين أيضاً ببذل المزيد. والائتلاف حركة «غير حزبية» تضم أكثر من 70 منظمة من جماعات المجتمع المدني والجامعات والمنظمات غير الحكومية. لكن ازدواج الهدف من الاحتجاج لقي انتقادات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. فرغم تجلي خطر ترامب في الأفق، تكاثرت أنواع الهشتاج التي تنتقد احتجاج «فيبرا مكسيكو» على تويتر، بينما ناشد منظمو الاحتجاج المشاركين بالتركيز على الاحتجاج ضد ترامب.
وأشار إنريك جراو رئيس جامعة المكسيك القومية المستقلة، وهي أكبر جامعة عامة في البلاد وجزء من ائتلاف «فيبرا مكسيكو»، إلى أن سكان البلاد غاضبون من أشياء كثيرة منها الفقر وعدم المساواة وعدم محاسبة الفاسدين، لكن السؤال هو «ما الذي يثير غضبنا بأكبر درجة؟ في هذا الوقت نحن غاضبون بسبب المعاملة التي لقيتها المكسيك من الرئيس الأميركي». وتشير استطلاعات للرأي إلى استياء عميق من ترامب في المكسيك، لكن كثيرين من المكسيكيين مستاؤون من الشؤون الداخلية أكثر من استيائهم من عدم احترام زعيم أجنبي لهم ولبلادهم. والجدير بالذكر أن فوز ترامب في الانتخابات جاء في غمرة احتجاجات حاشدة في المكسيك على زيادة بنسبة 20 في المئة من أسعار البنزين واتهام ثمانية من حكام الولايات باختلاس أموال عامة وقصص عن سياسيين يتقاضون علاوات كبيرة بلا مسوغ مقبول في بلد يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور أربعة دولارات في اليوم.
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وقلق قطاع كبير من المكسيكيين من ترامب أقل من قلقهم من ساستهم. ومازال الغضب من القضايا المكسيكية الداخلية قوياً. فقد أكد «جيراردو بريجو تابيا»، النائب المكسيكي السابق عن حزب «العمل الوطني» اليميني، أن ترامب لا يثير غضبه كثيراً، لكن ما يثير ضيقه هو زعماء النقابات وحكام الولايات ورؤساء البلديات الذين يحققون ثراء فاحشاً مفاجئاً والشرطة المتحالفة مع المجرمين. وأضاف: «أنا مقتنع أن العدو هنا في الداخل وليس في الخارج».
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ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»