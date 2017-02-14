«نوبل جروب» تجري مباحثات استثمار استراتيجي محتمل

سنغافورة، هونج كونج (رويترز)

قالت شركة نوبل جروب النفطية، في بيان لبورصة سنغافورة أمس: «إنها تجري مباحثات بشأن استثمار محتمل في المجموعة من دون الكشف عن تفاصيل». وقالت الشركة: «مجلس الإدارة يود أن يشير إلى أن نوبل جروب تجري حاليا مباحثات بشأن استثمار استراتيجي محتمل» في المجموعة.

يأتي ذلك بعدما نشرت رويترز يوم الاثنين تقريرا حول إجراء شركة سينوكيم الصينية المملوكة للدولة مباحثات في مراحلها الأولى مع نوبل جروب لشراء حصة أسهم في الأخيرة. وسيكون من شأن الحصول على حصة في شركة تجارة نشطة دوليا مثل نوبل مساعدة سينوكيم، وهي شركة كبرى تعمل في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، في طموحها في أن تصبح أكثر نشاطا على الساحة العالمية كإحدى شركات تجارة الطاقة، وأيضاً أن تطور قطاع الغاز في الصين.

وتجرى المباحثات في الوقت الذي تتطلع فيه نوبل إلى تحسين أداء وحدات أنشطتها وتقليص الدين، وتعزيز السيولة لمواجهة اتجاه نزولي طويل الأجل في أسعار السلع الأولية.

وفي نوفمبر الماضي، قالت نوبل، التي تتخذ من هونج كونج مقراً: «إنها حققت هدف جمع رأسمال بقيمة ملياري دولار من خلال بيع أصول واستكمال إصدار حقوق وإعادة هيكلة عملياتها».

وقالت المصادر: «إن المباحثات لم تكتمل، وإنه لا توجد تأكيدات على أن اتفاقا ما سيكتمل».

وأضافت المصادر أن المسؤولين التنفيذيين في نوبل زاروا الصين في الأشهر الأخيرة لإجراء مباحثات مع إدارة سينوكيم، وأن الجانبين اجتمعا أيضاً في المركز الإقليمي لنوبل بالولايات المتحدة في ستامفورد بولاية كونيتيكت.

وقالت المصادر: «إن حجم الحصة المزمع أو المبلغ الذي ستستثمره سينوكيم لم يتم الانتهاء من تحديده بعد، وإن أي اتفاق قد يخضع للفحص الدقيق في الصين في إطار مساعي السلطات الصينية للسيطرة على التدفقات الخارجية».

وذكر مصدر في سينوكيم أن الشركة ما زالت تجري المعاينة النافية للجهالة بشأن نوبل والتي عادة ما تحتاج مدة تتراوح بين ستة أشهر وعام. وقال: «إن الشركة تتطلع إلى عمليات نوبل لتداول الطاقة في أميركا الشمالية، والتي من شأنها أن تكمل محفظة سينوكيم».