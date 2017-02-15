الأسهم المحلية ترتد صعوداً بفعل مشتريات المحافظ الاستثمارية

حاتم فاروق (أبوظبي)

امتصت الأسهم المحلية أمس صدمة تراجع أرباح عدد من الشركات وعادت عمليات الشراء والمضاربات من جديد على الأسهم، ما رفع حالة التفاؤل ودفع كثيراً من المستثمرين إلى التخلي عن حالة الحذر والشراء عند مستويات الأسعار الحالية.

ودعمت عمليات قامت بها محافظ وصناديق استثمارية على عدد من الأسهم المنتقاة في دعم موجة ارتداد السوق.

وأغلقت مؤشرات الأسواق المالية على ارتفاعات متباينة مسجلة مع نهاية جلسة أمس، تداولات تجاوزت قيمتها 914 مليون درهم، بعدما تعامل مستثمرو الأسواق على أكثر من 847 مليون سهم، من خلال تنفيذ 9435 صفقة.

وتماسك سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 4572 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.19% بعدما تداول مستثمرو السوق أكثر من 185 مليون سهم، بقيمة تجاوزت الـ263 مليون درهم، بعدما تم التعامل على 28 ورقة مالية، ارتفعت منها أسعار 13 سهماً، فيما تراجعت أسعار 6 أسهم، وظلت أسعار 3 أسهم على ثبات.