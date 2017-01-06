«الجاحد» مرشح لكأس حمدان بن راشد للتحدي

محمد حسن (دبي)

يدشن مضمار جبل علي العائلي أول سباقاته في العام الجديد (2017) في الساعة الثانية والربع من بعد ظهر اليوم عبر سباق (ديرة)، ويتألف الحفل من 6 أشواط خصصت للخيول المهجنة الأصيلة، ما عدا الشوط الأول الذي خصص للخيول العربية الأصيلة على لقب كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للتحدي، وتشارك في الحفل السادس للمضمار العائلي 72 خيلاً وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز أشواطه الستة 440 ألف درهم.

ويستهل الحفل بسباق الخيول العربية الأصيلة (الإنتاج المحلي) لمسافة 1800 متر (هيبة) على لقب الجولة الثالثة لتحدي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بمشاركة 9 خيول أبرزها «ايه اف الجاحد» (اورتيل/‏ مولين) الفائز في مشاركتيه الأخيرتين، وهو مرشح فوق العادة بعد فوزه بفارق 10 أطوال في الجولة الثانية.

ويعتبر الشوط الثالث الرئيس في الحفل ويجتذب 12 من الخيول القوية تتنافس على مسافة السرعة (1000) متر تكافؤ، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه المالية 90 ألف درهم برعاية «ديرنزتاون»، ويسعى «انديسكريبابل» (واتسون/‏ دوبس) والذي سجل الفوز هنا على المسافة ذاتها من ثاني مشاركة له بالدولة.

ومن أقوى المنافسين الجواد «دايرم» بقيادة دين انيل، و«كونفيرم ويذ فاكت» بقيادة فرناندو هارا، والذي يسعى لاستعادة نغمة الفوز.