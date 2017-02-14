38.4 مليون درهم أرباح «أمانات القابضة»

دبي (الاتحاد)
حققت شركة أمانات القابضة 38.4 مليون درهم أرباحاً صافية خلال العام الماضي.
ونمت أرباح الشركة من استثماراتها في شركات حليفة حيث بلغت 20.1 مليون درهم، والتي تمثلت في حصة أمانات من أرباح كل من استثماراتها خلال 2016 في مدارس، والتي بلغت 6.2 مليون درهم و في شركة المركز الطبي الدولي والتي بلغت 0.4 مليون درهم إضافة إلى زيادة في حصة الشركة من أرباح شركة سكون العالمية القابضة المساهمة المغلقة («سكون»)، والتي بلغت 13.6 مليون درهم مقارنة بـ8.9 مليون درهم في عام 2015.
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ونحن نتطلع قدماً أن نواصل العمل المشترك مع شركائنا لتحقيق المزيد من التميز والنمو».
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وأضاف خلدون الحاج حسن، الرئيس التنفيذي للشركة: «إن فلسفة أمانات الاستثمارية تتمحور حول الاستثمار النشط في شركات فريدة ومتميزة ذات إدارة كفؤة والعمل عن قرب مع المساهمين الرئيسين والإدارة التنفيذية لتحديد وتطبيق المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز القدرات التشغيلية وتدفع في عجلة النمو.