38.4 مليون درهم أرباح «أمانات القابضة»

دبي (الاتحاد)

حققت شركة أمانات القابضة 38.4 مليون درهم أرباحاً صافية خلال العام الماضي.

ونمت أرباح الشركة من استثماراتها في شركات حليفة حيث بلغت 20.1 مليون درهم، والتي تمثلت في حصة أمانات من أرباح كل من استثماراتها خلال 2016 في مدارس، والتي بلغت 6.2 مليون درهم و في شركة المركز الطبي الدولي والتي بلغت 0.4 مليون درهم إضافة إلى زيادة في حصة الشركة من أرباح شركة سكون العالمية القابضة المساهمة المغلقة («سكون»)، والتي بلغت 13.6 مليون درهم مقارنة بـ8.9 مليون درهم في عام 2015.

والجدير بالذكر أيضاً أن مدارس أعلنت عن توزيع أرباح نقدية بلغت حصة أمانات منها 12.2 مليون درهم، وذلك في عامها الأول من الاستثمار فيها. ووافق مجلس إدارة أمانات على النتائج المالية الأولية والمتضمنة اقتراح توزيع أرباح نقدية بواقع 1.5% من القيمة الاسمية لكل سهم (1.5 فلس للسهم الواحد) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 تماشياً مع العام الماضي وهو خاضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية القادم. وأفاد فيصل بن جمعة بلهول، رئيس مجلس إدارة الشركة في معرض تعليقه على النتائج: «واصلت أمانات بنجاح بناء محفظة من الأصول الرائدة والمتميزة من خلال استثماراتها في عام 2016، والتي تتمتع كل منها بفرص قوية للنمو، كما تمكنت من بناء علاقات قوية مع مساهمي كل من تلك الشركات أساسها توحد الرؤى والتوجه الاستراتيجي.

ونحن نتطلع قدماً أن نواصل العمل المشترك مع شركائنا لتحقيق المزيد من التميز والنمو».

واصلت أمانات في تطبيق خطتها الاستثمارية، حيث استثمرت مبلغ 540 مليون درهم إماراتي خلال العام المنصرم 2016 كان منها الاستثمار في أبريل 2016 بمبلغ 145.8 مليون درهم إماراتي مقابل 16.34% من أسهم مدارس، والتي تعمل تحت اسم «تعليم».

وأضاف خلدون الحاج حسن، الرئيس التنفيذي للشركة: «إن فلسفة أمانات الاستثمارية تتمحور حول الاستثمار النشط في شركات فريدة ومتميزة ذات إدارة كفؤة والعمل عن قرب مع المساهمين الرئيسين والإدارة التنفيذية لتحديد وتطبيق المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز القدرات التشغيلية وتدفع في عجلة النمو.