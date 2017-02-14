دبي (الاتحاد)

تلقت «دريك آند سكل إنترناشيونال», خلال الربع الأول من عام 2017، ضمن خطة التحوّل وإعادة هيكلة رأس المال، عرضاً من مستثمر إستراتيجي إماراتي «تبارك للاستثمار»، لرفع رأسمال الشركة بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون درهم. وقالت الشركة إن العرض سيخضع لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والمساهمين في «دريك آند سكل إنترناشيونال». وأضافت الشركة أنها تسعى أيضاً ضمن خطة التحوّل وإعادة هيكلة رأس المال للتواصل مع هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، للحصول على الموافقة لتخفيض رأس المال بنسبة 50%، عن طريق إلغاء الأسهم الذي سيتم بشكل تناسبي بنسبة 2:1 وسينطبق على جميع المساهمين في الشركة؛ ومن المقرّر انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للمساهمين خلال شهر أبريل 2017 للتصويت والموافقة على خطة إعادة هيكلة رأس المال.

و سجلت الشركة إيرادات بقيمة 3,2 مليار درهم خلال السنة المالية 2016، مقارنةً مع 4,2 مليار درهم خلال السنة المالية 2015، ليصل إجمالي خسائر العام 2016 إلى 787 مليون درهم مقارنةً بـ 939 مليون درهم خلال العام 2015.

وشهد الربع الرابع من السنة المالية 2016، غالبية تعديلات الإيرادات والأرباح بعد استكمال مفاوضات بعض المشاريع المتنازع عليها مع عدد من العملاء ضمن الأسواق الرئيسة.

وكشفت النتائج المالية عن تحقيق «دريك آند سكل إنترناشيونال» إيرادات بقيمة 540 مليون درهم إماراتي خلال الربع الرابع من العام 2016. وبالمقابل، وصلت قيمة إجمالي الخسائر إلى 490 مليون درهم.

وبلغت قيمة محفظة المشاريع قيد التنفيذ 8,1 مليار درهم خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016، في حين وصل إجمالي حجم العقود الجديدة التي فازت بها «دريك آند سكل إنترناشيونال» خلال الفترة ذاتها، إلى 815 مليون درهم.

واستحوذت دولة الإمارات على 23% من محفظة المشاريع قيد التنفيذ خلال العام الفائت، فيما وصلت حصة قطاع الهندسة إلى 72% منها، ما يعكس التزام الشركة بالتركيز على توظيف الفرص الواعدة المتاحة ضمن السوق الإماراتية التي تعتبر السوق الأساسية، فضلاً عن دفع عجلة الاستثمار في الأعمال الهندسية الرئيسة.

وأعلنت الإدارة العليا الجديدة لـ «دريك آند سكل إنترناشيونال»، في الربع الرابع من السنة المالية 2016، البدء بالخطوات الأولية لتنفيذ خطة التحول الشامل، وذلك مع تعيين شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» (PWC) بصفة مستشار مالي واستراتيجي.