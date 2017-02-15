1.15 تريليون درهم موجودات بنوك أبوظبي بنهاية 2016

يوسف البستنجي (أبوظبي)

نمت الموجودات الإجمالية لبنوك أبوظبي الخمسة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 6.24% لتصل إلى 1.15 تريليون درهم بنهاية 2016 مقارنة مع 1.083 تريليون درهم بنهاية 2015 بزيادة قدرها 67.6 مليار درهم خلال العام الماضي بحسب البيانات المالية المفصح عنها للبنوك.

واستحوذت البنوك الخمسة وهي «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» و«أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» ومصرف أبوظبي الإسلامي على 44.05% من القيمة الإجمالية لموجودات القطاع المصرفي بالدولة (23 بنك وطني و26 بنك أجنبي) البالغة 2.611 تريليون درهم بنهاية العام الماضي.

وتصدر بنك أبوظبي الوطني قائمة البنوك الخمسة من حيث قيمة الموجودات البالغة 420.7 مليار درهم بنهاية 2016 والتي نمت بنسبة 3.5% تعادل زيادة بقيمة 14.1 مليار درهم، خلال العام الماضي مقارنة مع قيمتها البالغة 406.6 مليار درهم بنهاية 2015.

وجاء بنك أبوظبي التجاري في المرتبة الثانية من حيث قيمة الموجودات بإجمالي 258.3 مليار درهم بنمو 13.1% تعادل زيادة بقيمة 30 مليار درهم خلال عام 2016، مقارنة مع 228.3 مليار درهم بنهاية 2015.