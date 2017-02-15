المنصوري يبحث تطوير التعاون في نظم المعلومات والابتكار والمدن الذكية مع كازاخستان

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي دارين أباييف وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال بحكومة كازاخستان. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير آليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في نظم المعلومات والابتكار والمدن الذكية.

وقال معاليه، إن العلاقات الإماراتية الكازاخستانية تشهد تطوراً ملحوظاً، مدعوماً برغبة متبادلة في تطوير مستوى العلاقات المشتركة على كل الصعد، وتحديداً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري. وأكد ضرورة العمل على وضع خطة محددة لاتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز مستوى التعاون التقني والاقتصادي، بما يخدم المصالح والأهداف التنموية للطرفين.

وأشار إلى أن حجم التجارة الخارجية بين البلدين تجاوز نحو 270 مليون دولار بنهاية عام 2015، وسجل أكثر من 180 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2016. متوقعاً أن تشهد تلك الأرقام مزيداً من النمو المرحلة المقبلة، في ظل الجهود المشتركة لمد جسور التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، وإقامة شراكات نوعية في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأكد أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمدن الذكية من أبرز القطاعات التي تحمل فرصاً واعدة للتعاون، سواء فيما يتعلق بنقل التجارب والخبرات، أو على مستوى تعزيز تبادل الاستثمارات والدخول في مشاريع مشتركة.

ومن جانبه، قال دارين أباييف وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال بحكومة كازاخستان، إن بلاده تحرص على تعزيز أطر التعاون المشترك مع الإمارات للاستفادة من النموذج التنموي الرائد الذي قدمته الإمارات، وتحولها إلى وجهة عالمية للاستثمار والأعمال.

وحضر الاجتماع المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحميد بن بطي الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، وعصام الفلاسي مدير إدارة تقنية المعلومات بالوزارة، فيما حضر عن الجانب الكازاخستاني أرمان إيساغالييف القنصل العام لجمهورية كازاخستان في الدولة، وعدد من أعضاء الوفد الكازاخستاني.