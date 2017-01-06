219 فارساً في سباقات «بوذيب التأهيلية» للقدرة

أبوظبي (الاتحاد)

تحت شعار «فن ركوب الخيل» انطلقت صباح أمس في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم، فعاليات سباقات بوذيب التأهيلية لأفضل حالة خيل والقدرة والتحمل، التي ينظمها نادي تراث الإمارات بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية، لمدة يومين، بتوجيهات ورعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات.

واشتملت فعاليات أمس التي شارك بها 119 فارسا وفارسة، على السباق التأهيلي المحلي لمسافة 40 كيلومترا، والسباق التأهيلي المحلي لمسافة 80 كيلومترا، وتأهل ما يزيد على 80 فارسا وفارسة، في إطار بنود بروتوكول بوذيب، لجانب التركيز على نبضات القلب بحد أعلى 60 نبضة خلال 10 دقائق، ووقفتي استراحة مدة كل وقفة 40 دقيقة، مع التركيز على الحد الأعلى للسرعة بـ 16 كيلومترا في الساعة.

وتقام هذه الاحتفالية التي تضم 3 سباقات دفعة واحدة على مدار يومين متتاليين، بمشاركة واسعة من جانب كبار ملاك ومربي الخيول، وأصحاب الاسطبلات العامة وأندية الفروسية في الدولة، وتأتي هذه السباقات لتضاف إلى رصيد موسم القدرة الجديد 2016 - 2017، والمشروع الوطني للنادي في استقطاب وتأهيل المزيد من فرسان وفارسات الإمارات من الناشئة والشباب والهواة وطلبة المدارس، ليكونوا فرسان الغد.

حضر فعاليات اليوم الأول الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وسنان المهيري المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات وعلي عبد الله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام، وعبد الله محمد المحيربي المدير التنفيذي للخدمات المساندة والمهندس أحمد عبد الرازق مستشار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان لشؤون الفروسية، كما حضرها ديديري هايد، عضو اللجنة العليا المنظمة لسباقات اليوم، وجمهور كبير. وانطلق سباق 80 كيلومتراً والذي خصص للخيول من أعمار 5 سنوات فما فوق، ضمن 3 مراحل، الأولى، ورغم الضباب الصباحي الذي ساد أجواء الافتتاح، إلا أن لانطلاقة سجلت حضورا قويا للمشاركين.

ثم السباق التأهيلي المحلي لمسافة 40 كم في تمام العاشرة صباحا، بمشاركة 110 فرسان وفارسات، ضمن مرحلتي، وقد اتسم السباق بحجم مشاركة غير مسبوق، ومتابعة مركزة من قبل الفرسان والفارسات وتشارك إسطبلات ديباوي بسباقات امس واليوم بـ12 فارسا وفارسة، توزعت حسب المدرب علي المهيري على النحو التالي: 4 في التأهيلي 80، و5 في التأهيلي 40، و3 في التأهيلي الدولي لمسافة 80 كم (نجمة واحدة) وقال: لقد دفعنا بأفضل الفرسان والخيول في هذه الاحتفالية التي نعتز بها، وطموحنا نحو تأهيل جميع المشاركين صوب الاحتراف انطلاقا من «بوذيب».

سجلت سباقات أمس جذب أكثر من 30 فارسة إماراتية، لتعزيز والارتقاء برياضة القدرة النسائية، وقد أشادت الفارسة أسماء جناحي، المشاركة في التأهيلي 80 من إسطبلات ديباوي، على الجواد ألدورادو، بالتسهيلات التي تلقتها من الكادر الفني في بوذيب، مؤكدة أنها المنصة والوجهة المثالية للفرسان والفارسات لتحقيق طموحاتهم في رياضة ركوب القدرة.