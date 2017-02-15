الدوحة (احمد سليم)

شارك النجم الاسباني تشافي هرنانديز ضمن برنامج «انقذ الحلم» الذي يشرف عليه المركز الدولي للأمن الرياضي، في المبادرة التي قام بها نجم فريق السد الحالي مع زملائه في الفريق، بلعب كرة القدم الخماسية مع «المكفوفين» على هامش فعاليات اليوم الرياضي لدولة قطر يوم أمس، وذلك بمركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين بالقاعة الخضراء بمركز الابتكار بمؤسسة قطر فونديشن، بحضور محمد الحنزاب رئيس المركز الدولي للامن الرياضي ومجموعة من المهتمين باللعبة، والعديد من الشخصيات الرياضية، وأسر وأولياء أمور اللاعبين المشاركين.

وأكد تشافي: «أعشق المشاركة في مثل هذه المناسبات الاجتماعية، وسعيد بالوجود مع الأطفال (المكفوفين)، وهم يمثلون شريحة مهمة، وجزءاً لا يتجزأ من المجتمع»، مؤكداً أن مبادرة اليوم الرياضي غاية في الأهمية من أجل حث الجميع على اتخاذ الرياضة كنمط حياة صحي.

وشارك مع تشافي من نجوم فريق السد الحارس سعد الشيب ومرتضى كنجي وحسام كمال وسالم الهاجري ويوغرطة حمرون وحمزة الصنهاجي، بالإضافة إلى المدير الرياضي محمد غلام.

وحرص نجوم الفريق على مشاركة المكفوفين العديد من المسابقات الرياضية المتنوعة، والتي شهدت سعادة كبيرة، وتشوقاً مثيراً لتجربة رياضة كرة القدم للمكفوفين كوسيلة للدمج والتوعية.

وقام تشافي بالتقاط الصور التذكارية وتوزيع الهدايا والقمصان الرياضية على المشاركين في الفعالية، وسط تفاعل لافت من الأطفال وأولياء أمورهم، وحرص أغلب المشاركين على ارتداء قمصان فريق السد، تعبيراً عن سعادتهم بوجود اللاعبين بينهم.