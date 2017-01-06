عبدالملك: جمع الكمالي بين منصبين صحيح

رضا سليم (دبي)

أكد إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة أحقية المستشار أحمد الكمالي رئيس اتحاد ألعاب القوى في الاستمرار في منصبه رغم اختياره ضمن اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون النادي الأهلي، مشيرا إلى أن اللوائح تستثني المجالس المؤقتة لحين تعيين مجلس جديد، وفي حال استمراره في المجلس الجديد يتوجب عليه الاختيار بين أحد المنصبين، إما رئاسة اتحاد ألعاب القوى أو عضوية مجلس إدارة الأهلي.

وأوضح عبدالملك «الهيئة كانت تتعامل بمرونة في الدورة الماضية في قضية ازدواجية المناصب إلا أنها في هذه الدورة لن تتراجع عن تطبيق اللوائح الخاصة بذلك».