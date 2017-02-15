«الاستئناف» ترفض طعن العين وتقر بصحة مشاركة فاندرلي مع النصر

معتز الشامي (دبي)
قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة برئاسة المستشار عبد الرحمن لوتاه، رفض طعن العين على قرار لجنة الانضباط فيما يخص مشاركة اللاعب البرازيلي فاندرلي مع النصر، وأقرت اللجنة خلال اجتماعها أمس بصحة المشاركة «شكلياً»، حيث لم تكن هناك عقوبات إيقاف على اللاعب، سواء لحصوله على بطاقات أو أي عقوبات انضباطية، كما أن اللاعب مسجل في كشوفات النصر واتحاد الكرة، ولديه بطاقة لاعب مشارك، وتم قيده في قائمة المباراة، ما يعني أن كل الإجراءات الشكلية المتعلقة بصحة المشاركة حاضرة.
وشددت لجنة الاستئناف أنها ليست جهة فصل في صحة قيد لاعب من عدمه، وهو من اختصاص لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، كما أن هيئة التحكيم التي هي درجة تقاضٍ أعلى من الاستئناف، لم تصدر حكماً فيما يتعلق بصحة القيد من عدمه، لكون قرارات لجنة أوضاع اللاعبين غير قابلة للطعن عليها.
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وعن عدم حسم قيد اللاعب من عدمه منذ الوهلة الأولى وتأجيلها قال لوتاه: «أوقفنا قرارنا حتى لا يخلط هذا القرار الاختصاصات مع بقية اللجان، فأنا لا أعلم الغيب وما سيصدر من هيئة التحكيم التي صدرت حكمها لاحقاً بعدما علقنا قرارنا في البداية، حيث كان هناك نادٍ يختصم نادٍياً آخر أمام الهيئة، ولو اتخذنا قراراً قد يخالف ذلك ما تذهب إليه هيئة التحكيم، وهنا أكون قد عقدت الأمور وخلطتها بشكل غير قانوني، ونحن كلجنة استئناف لا يمكننا الفصل في صحة القيد من عدمه، ولكن لو كانت لنا الاختصاص في الفصل في قيد اللاعب من عدمه، فلا نعلم كيف سيكون القرار وقتها».
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وفيما يتعلق باحتياج اللوائح لتعديلات ووصفها بالضعف قال: «في كل العالم لا يوجد لوائح ضعيفة، أو غير صحيحة، بل الأمر يتعلق فقط بضرورة الالتزام بتطبيق ما جاء فيها بلا أي ميل لطرف على حساب آخر، الأمر يتعلق بضرورة وجود مسؤولين في اللجان المختصة أصحاب قوة شخصية كافية لاتخاذ قرارات مهما كانت صعبة».