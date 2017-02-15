155 مشاركاً في تحدي «رماية المعاقين» الدولية

صلاح سليمان (العين)

تنظم مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة، ممثلة في نادي العين للمعاقين التابع لها، تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، النسخة الثانية من بطولة كأس العالم لرماية المعاقين، والتي تنطلق الأحد المقبل وتستمر حتى 28 فبراير الحالي، ويستضيفها ميدان الرماية بنادي العين للفروسية والرماية والجولف بمدينة العين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بقاعة المؤتمرات الصحفية بنادي العين للفروسية والرماية والجولف، وحضره ذيبان سالم المهيري الأمين العام لاتحاد رياضة المعاقين، وعبدالله إسماعيل الكمالي رئيس قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بالإنابة بمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، ومحمد المؤمني من شركة الشرقية للسيارات، والرائد سالم العامري من مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين، والرامي عبدالله سيف العرياني.

يتنافس على مراكز وجوائز هذه البطولة التي تستضيفها الدولة للمرة الثانية 155 رامياً في فئتي الرجال والسيدات يمثلون 20 دولة هي أستراليا، النمسا، البرازيل، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، هونج كونج/‏‏‏ الصين، المجر، الهند، اليابان، الكويت، هولندا، النرويج، بولندا، سلوفاكيا، السويد، تايلاند، أوكرانيا، بالإضافة إلى منتخبنا الذي يمثله فريق نادي العين للمعاقين، وكان المنتخب الإنجليزي أول الوصول وقبل أسبوع من بدء البطولة.

وتشتمل المنافسات على 14 مسابقة منها 9 للرجال و5 للسيدات، وتتنوع بين المسدس والبندقية ناري وضغط الهواء لمسافات وأوضاع مختلفة، وتؤهل الأرقام المسجلة أصحابها للمشاركة في المنافسات الدولية، وتخضع لتحكيم ورقابة الاتحاد الدولي لرماية المعاقين.