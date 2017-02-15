محمد بن زايد يستقبل الفائزين في بطولة القوات المسلحة للجوجيتسو

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفائزين في بطولة محمد بن زايد آل نهيان للجوجيتسو على مستوى القوات المسلحة، التي اختتمت فعالياتها مؤخراً في مركز التربية الرياضية العسكري بأبوظبي، بمشاركة 7000 لاعب يمثلون مختلف الوحدات العسكرية.

وهنأ سموه الفائزين بالبطولة، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في تحقيق المزيد من البطولات وبما يدعم مسيرة الرياضة في الإمارات، وتكون هذه البطولة وغيرها رافداً مهماً وأساسياً لمنتخب الإمارات في خوض المنافسات القارية والعالمية وتحقيق النتائج المشرفة.

من جانبهم، أعرب الفائزون في البطولة عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما أعربوا عن شكرهم لرعاية سموه واهتمامه بدعم الشباب في المجالات كافة، ومن بينها دعم الرياضة المفيدة التي تعود على الإنسان بالخير والفائدة.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، واللواء الركن طيار فارس خلف خلفان المزروعي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، واللواء الركن بحري إبراهيم سالم محمد المشرخ قائد القوات البحرية، واللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية، والعميد الركن سيف علي اليماحي قائد كلية زايد الثاني العسكرية، والعميد الركن عبدالرحمن بن سبت المري قائد الإمداد المشترك، وعدد من كبار القوات المسلحة.