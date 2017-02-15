1.3 مليون درهم جوائز سباق «الوصل»

محمد حسن (دبي)

أعلنت إدارة مضمار جبل علي تفاصيل السباق التاسع للمضمار هذا الموسم، والذي أطلق عليه اسم «الوصل» ويقام ظهر الجمعة المقبل، وما يتضمنه من أشواط والجهات الراعية له وهي إسطبلات شادويل ومزرعة ديرنزتاون العائدة إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

وكشفت إدارة المضمار الأصفر في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس في قاعة المبنى الرئيس للمضمار، عن إقامة مهرجان كبير يتم فيه توزيع آلاف الهدايا المجانية على جمهور السباق احتفاءً بهذه الرعاية المتميزة التي تقدمها إسطبلات ومزارع شادويل وديرنزتاون لمضمار جبل علي.

ويتألف سباق «الوصل» من 6 أشواط، خصصت كلها للخيول المهجنة الأصيلة، متضمنة الشوط الرئيس على لقب جبل علي ستيكس، وسباق جبل على للسرعة في الشوط الرابع، وتبلغ الجوائز المالية للحفل 1.31 مليون درهم.

وحضر المؤتمر الصحفي ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والمهندس شريف الحلواني نائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير مضمار جبل علي، وفرانسيس بارتان ممثلة للجامعة الأميركية بالشارقة، وجليان ثيك من مضمار نيوبري بالمملكة المتحدة، وياسر مبروك عن هيئة الإمارات لسباق الخيل.

وافتتح المهندس شريف الحلواني المؤتمر مرحباً بالحضور، وتقدم باسمي آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على رعايته الكريمة والمتواصلة للمضمار الأصفر، حيث ستقوم إسطبلات سموه برعاية كل أشواط الحفل.

ورصدت إدارة مضمار جبل علي جوائز نقدية لمسابقة الأشواط، وبلغ إجمالي الجوائز 60.500 درهم، منها 40 ألفاً للجائزة المالية الكبرى، و20.000 درهم جوائز لترشيحات الأشواط بمقدار 3000 درهم لكل شوط، ماعدا الشوط الرئيس الذي رصدت له جائزة بقيمة 5 آلاف درهم. ويقدم مضمار جبل علي سيارة كيا بيكانتو 2015، وسيارة نيسان صني 2016 سيتم إجراء القرعة والسحب عليهما بعد نهاية الشوط السادس، بواسطة كوبونات يتم طرحها للجمهور، بقيمة عشرة دراهم للكوبون الواحد. فيما رصدت إسطبلات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الراعية الرئيسية لسباق الوصل بمضمار جبل علي، جوائز مالية للأشواط الستة بلغت قيمتها الإجمالية مليوناً و310 آلاف درهم، أبرزها شوط جبل علي للسرعة البالغ إجمالي جوائزه المالية 500 ألف درهم برعاية «شادويل»، وترعى «ديرنزتاون» الشوط الرابع جبل علي ستيكس بمبلغ 500 ألف درهم، وتبلغ قيمة جوائز الشوط الأول «مضمار نيوبري» 65 ألف درهم، أما الشوط الثاني «شادويل فارم» وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه 80 ألف درهم، وتبلغ قيمة جوائز الشوط الخامس «الجامعة الأميركية» 85 ألف درهم، أما الشوط السادس والأخير «شادويل» فتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه المالية 80 ألف درهم. بالإضافة إلى مبلغ 8.000 درهم لمسابقة أفضل الخيول مظهراً، برعاية بطولة دبي الدولية للجواد العربي، بواقع 1000 درهم تمنح لسايس الخيل الفائز بالمسابقة في كل شوط، ما عدا الشوطين الثالث والرابع حيث يمنحان 2000 درهم.