سلطان بن شخبوط يهنئ «شطرنج أوزبكستان»

أبوظبي (الاتحاد)

أرسل الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، برقية تهنئة إلى رئيس اتحاد أوزبكستان للشطرنج، بمناسبة انتخاب مجلس جديد برئاسة أولوج بيك، واحتفظ الحكم الدولي حسن تورديالييف بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد، بينما انضم للمجلس لأول مرة بطل العالم السابق الأستاذ الدولي الكبير رستم قاسيمجانوف.

وأعرب الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، عن سعادته بانضمام البطل العالمي رستم قاسيمجانوف إلى المجلس الجديد لشطرنج أوزبكستان، معتبراً إياه إضافة مهمة وإثراء للاتحادات الوطنية في قارة آسيا، نظراً للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها البطل قاسيمجانوف، وعلاقاته القوية بالمسؤولين عن الرياضة في أوزبكستان، ما يسهم في دعم جهود نشر اللعبة، وتوفير رعاية للأنشطة والبطولات واللاعبين.

ويضم المجلس الجديد عدداً من رموز شطرنج أوزبكستان، وهم أكمل كمالوف وإلدار جافوروف وباخضير أومورزاكوف وتورسونالي كوزييف.

وكان الاتحاد الآسيوي قد منح رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف جائزة شخصية العام للشطرنج الآسيوي، ضمن جوائز أوسكار التميز الآسيوي لعام 2015 تقديراً لمساهماته في دعم الشطرنج الآسيوي، وبناء قصر الشطرنج في العاصمة طشقند بتكلفة 35 مليون دولار. كما فاز حسن تورديالييف بالجائزة التقديرية للعطاء غير المحدود للعبة في آسيا.