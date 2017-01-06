غنتوت ياس وأبوظبي لقاء «ديربي العاصمة»

غنتوت (الاتحاد)

تنطلق في الثالثة من عصر اليوم منافسات النسخة الـ17 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، والتي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 6 فرق، وتستمر حتى 20 يناير الجاري.

ويقص فريقا غنتوت ياس وأبوظبي مباريات البطولة في لقاء «ديربي العاصمة»، فيما تقام في الخامسة مساء المباراة الثانية والتي تجمع فريقا الإمارات بقيادة فارسة البولو سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم مع بن دري «حامل لقب النسخة الماضية» والذي يدشن المنافسات من أجل الحفاظ على اللقب، وتضم البطولة العديد من نجوم البولو الإماراتي، إلى جانب نخبة من اللاعبين المحترفين من الأرجنتين والأوروجواي وفرنسا الذين يشاركون في صفوف فرق البطولة التي صنفت بمستوى (18 هاندكاب).

ويلتقي الخاسر من المواجهة الأولى مع فريق ديزرت بالم للبولو الاثنين المقبل، فيما يلتقي في نفس اليوم فريق زيدان السعودي مع الخاسر من المباراة الثانية، ويلتقي في الجولة الثالثة الأربعاء المقبل فريقا ديزرت بالم مع الفائز من المباراة الأولى للبطولة، ويلتقي في المباراة الثانية زيدان مع الفائز من الإمارات وبن دري. وأنهت اللجنة المنظمة لأغلى الكؤوس كافة الترتيبات اللازمة لانطلاقة الحدث الكبير الذي يمثل خاتمة بطولات النادي لموسم 2016-2017، ورغم أن افتتاح الحدث مبسط إلا أن إدارة النادي اعتادت أن تجهز احتفالية كبيرة في الختام تكون وداعاً رائعاً لعشاق لعبة الملوك في ختام موسم غنتوت. ورصدت اللجنة المنظمة، جوائز نقدية للبطل والوصيف، بجانب سيارة لأفضل لاعب إماراتي مقدمة من النادي، وهناك أكثر من 100 جائزة مقدمة للجمهور بالسحب من جميع الرعاة ورصدت جوائز لأجمل زي نسائي وجائزة أجمل زي للأطفال وجائزة أجمل قبعة.

عودة لـ«ديربي العاصمة»، قمة من المتعة والإثارة، يقود فريق غنتوت ياس علي المري، ومن المحترفين جليرمو تيريرا وسانتياجو ستيرلينج ونيكولاس سيفوري، فيما تضم تشكيلة فريق أبوظبي للبولو، فارس اليبهوني قائد الفريق ومن اللاعبين المحترفين ألفيردو كابيلا برابوتشي وجوكيون بتالوجا ونادان كيان هال. وتجمع المواجهة الثانية فريق الإمارات بقيادة فارسة البولو سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم بجانب اللاعبين المحترفين لوكس مونتيدفردي وماتيس بنويت وجاك هايدي، وتضم تشكيلة فريق بن دري، سعيد بن دري قائد الفريق بجانب اللاعبين المحترفين جوان مارتين زافلاتا ورؤول لابلاسيتي وتوماس اريارتي.