عمليات إجلاء كثيفة في شمال كاليفورنيا تحسباً لفيضان سد

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

تم إجلاء نحو 200 ألف شخص في شمال كاليفورنيا أمس، بعد تضرر القناة المركزية المخصصة لتصريف المياه في السد الذي يعد الأطول في الولايات المتحدة ما أثار مخاوف من انهيار قناة تصريف احتياطية.

وسد اوروفيل الواقع على بعد 120 كلم شمال عاصمة الولاية سكرامنتو، كان مليئاً تماماً بعد أسابيع من هطول المطر الغزير.

وقالت مديرية الموارد المائية في كاليفورنيا، إن السد نفسه (235 كلم) ليس مهدداً بالانهيار، إلا أن هناك مخاوف كبيرة بشأن انهيار قناة التصريف الاحتياطية بسبب الضرر الذي لحق بأعلاها بعد بدء تدفق الماء عبرها السبت.

وتقوم السلطات بالسماح بتدفق 2830 متراً مكعباً من المياه كل ثانية عبر قناة التصريف الرئيسة، ما خفض مستوى السد أمس الأول، بحيث لا يتدفق الماء عبر القناة الاحتياطية.

ورغم أن التهديد المباشر لم يعد موجوداً، إلا أن أمر الإخلاء لا يزال سارياً فيما تقوم السلطات بتقييم قنوات التصريف الفرعية والرئيسة المبطنة بالأسمنت، والتي تضررت كذلك بسبب تدفق المياه الشديد مؤخراً.

وتلقى نحو 188 ألف شخص يعيشون في المناطق المنخفضة القريبة من السد، أمراً بإخلاء منازلهم بعد ظهر أمس الأول.