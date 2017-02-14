عواصم (وكالات)

اقترب مقاتلو الجيش السوري الحر المعارض أكثر باتجاه فرض سيطرتهم على مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، بعد سيطرتهم على بلدتين مهمتين شرق المدينة، مساء أمس الأول.

وقال قائد عسكري في لواء الحمزة التابع للجيش السوري الحر: «إن الثوار سيطروا على بلدة قباسين وبلدة بزاعة شرق مدينة الباب وعلى دوار الراعي شمال مدينة الباب، بعد معارك عنيفة، وبدعم وإسناد جوي ومدفعي من الجيش التركي، وبذلك أصبح مقاتلو درع الفرات يحاصرون مدينة الباب من ثلاث جهات (الغرب والشمال والشرق)، ولم يبق أمام مسلحي داعش إلا الجهة الجنوبية لمغادرة المدينة تحت ضغط الثوار». وقال القائد العسكري، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية: «إن قوات درع الفرات تخوض معارك عنيفة في منطقة المربع الأمني وسط مدينة الباب، وإن المعارك العنيفة مستمرة حتى الآن وسط انسحاب وتراجع عناصر داعش الذين يعتمدون على الألغام والعبوات الناسفة في المناطق التي ينسحبون منها لتأخير تقدم الثوار، وإن عشرات القتلى والجرحى منهم سقطوا خلال معارك في مدينة الباب وبلدتي قباسين وبزاعة».

وأعلنت رئاسة الأركان التركية مقتل 30 مسلحاً داعشياً خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت الرئاسة في بيان أن قوات الجيش السوري الحر المدعومة من الجيش التركي تمكنت من قتل عناصر التنظيم خلال اشتباكات شمال مدينة حلب. وأضاف البيان: «إن مقاتلات الجيش التركي دمرت أيضاً 51 مبنى للتنظيم، فيما قصفت المدفعية التركية نحو 143 هدفاً تابعاً له».

وقتل جندي تركي، وجرح أربعة آخرون، خلال اشتباكات مع مسلحي «داعش». وأظهر تسجيل مصور بثته القوات المشاركة ضمن عملية «درع الفرات» وجود أنفاق في مدينة الباب كان يستخدمها تنظيم «داعش» خلال تحركاته.