عُمان تستضيف اجتماع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط

مسقط (وكالات)

تستضيف سلطنة عمان يومي 22 و23 فبراير الجاري الاجتماع السنوي لرؤساء بعثات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمنطقة الشرق الأوسط وهو الاجتماع الأول من نوعه الذي تستضيفه السلطنة. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أمس أن الاجتماع سيتناول استراتيجية تطوير العمل داخل اللجنة في المنطقة ومناقشة تطوير الموارد البشرية وآليات عملها وطرق الاستفادة من نظم تقنية المعلومات في تطوير عمل اللجنة الدولية الميداني إضافة إلى استعراض التحديات التي تقابل عمل اللجنة الدولية وسبل مواجهتها.

ونقلت الوكالة العمانية تصريحات عامر ملحم ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السلطنة والتي قال فيها: إن سبب اختيار وجود مكتب للجنة الدولية للصليب الأحمر في السلطنة لتسهيل عمليات الإغاثة للجمهورية اليمنية وذلك عبر استقبال المواد الإغاثية والمساعدات من مختلف جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر وبالتنسيق مع الجهات الحكومية في السلطنة والهيئة العمانية للأعمال الخيرية لتسهيل عمل اللجنة. وأضاف «أن مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السلطنة عمل مسبقا منذ مايو 2015 عبر مركز عمليات لوجستي أقيم بصلالة بمحافظة ظفار وفي بداية العام الماضي بدأ عمل اللجنة بالتنسيق مع السلطنة حيث تم إيجاد مكتب تمثيلي للجنة الدولية في مسقط، مشيرا إلى أن السلطنة قدمت كل التسهيلات المطلوبة لتيسير عمل اللجنة.

وأوضح أن سبب اختيار اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمنطقة الشرق الأوسط السلطنة لاستضافة هذا الاجتماع يأتي لما لمسته اللجنة من وجود نقاط مشتركة بين اللجنة الدولية وسياسة السلطنة خاصة في عمل اللجنة تحديدا في الحياد وعدم التحيز والتركيز على الجوانب الإنسانية بالإضافة إلى رغبة اللجنة الدولية في تطوير العلاقات مع الجهات المعنية بالسلطنة في هذا الشأن.

وأشار عامر ملحم ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السلطنة إلى أن اللجنة ستنظم برنامجا طبيا في شهر أبريل المقبل من خلال تنظيم حلقة عمل تدريبية بالتنسيق مع وزارة الصحة لتدريب جراحين عمانيين على أعمال الجراحة الميدانية اللازمة خلال العمليات الإغاثية إضافة إلى مشاريع تعاون مع الهيئة العمانية للأعمال الخيرية لتبادل الخبرات وتدريب الكوادر في مجال الإغاثة.