مباحثات «بناءة ومثمرة» بين عيسى وأردوغان

المنامة (وام)

وقعت مملكة البحرين وتركيا عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين خلال الزيارة التي بدأها أمس الرئيس التركي للمملكة. وقالت وكالة الأنباء البحرينية: «إن الاتفاقيات شملت مذكرة تفاهم بين البلدين حول الإعفاء المتبادل من رسوم التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التعليم العالي والبرنامج التنفيذي بين البلدين للتعاون في مجال التربية والتعليم 2017/2019، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصناعة العسكرية».

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد عقدا في المنامة أمس الأول اجتماعاً ثنائياً، تم خلاله استعراض أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة دعمها وتطويرها.

وقال العاهل البحريني: «إنه أجرى مباحثات بناءة ومثمرة مع الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك في إطار تنسيق المواقف والرؤى بين البلدين حول التطورات كافة، الجارية إقليميا ودوليًا، لاسيما في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، ولما للبلدين من دور مهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة»، مشيراً إلى أن المباحثات تعكس الرغبة القوية في الرقي بالعلاقات الأخوية، بما يعزز مصالح البلدين المشتركة، والسعي الجاد للتوصل إلى السبل الكفيلة حل المشكلات والأزمات التي تموج بالمنطقة، لتكون في وضع أقوى وأكثر استقراراً. وفي كلمة له مخاطباً ضيفه التركي، قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة: «إن الزيارة تأتي في سياق ما تشهده مسارات التعاون الثنائي من نشاط طيب ومتين في قطاعات تنموية حيوية، وبشكل يؤسس لشراكة استراتيجية نموذجية»، مضيفاً: «وفي مجال التعاون الاقتصادي، نود التشاور في خطوات الاتفاق على بناء جسر الملك حمد بتمويل من القطاع الخاص، وذلك بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية».

وأكد العاهل البحريني التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية عن طريق المؤسسات المالية الإسلامية، وغيرها، وكذلك بحث إقامة معرض استثماري شامل لرجال الأعمال من الجانبين في مملكة البحرين، بمشاركة جميع القطاعات، يروج للفرص الاستثمارية في البلدين، مشيراً إلى تطلع البحرين لتعزيز التعاون العسكري مع تركيا في مختلف المجالات كبرامج التدريب ومشتريات السلاح. من جانبه، قال الرئيس التركي: «إن هذه الزيارة ستفتح آفاقاً كبيرة للتعاون القائم بين البلدين، حيث سيتم التوقع على اتفاقيات جديدة، هدفها تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين».