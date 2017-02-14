مباحثات «بناءة ومثمرة» بين عيسى وأردوغان

المنامة (وام)
وقعت مملكة البحرين وتركيا عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين خلال الزيارة التي بدأها أمس الرئيس التركي للمملكة. وقالت وكالة الأنباء البحرينية: «إن الاتفاقيات شملت مذكرة تفاهم بين البلدين حول الإعفاء المتبادل من رسوم التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التعليم العالي والبرنامج التنفيذي بين البلدين للتعاون في مجال التربية والتعليم 2017/2019، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصناعة العسكرية».
وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد عقدا في المنامة أمس الأول اجتماعاً ثنائياً، تم خلاله استعراض أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة دعمها وتطويرها.
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وأكد العاهل البحريني التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية عن طريق المؤسسات المالية الإسلامية، وغيرها، وكذلك بحث إقامة معرض استثماري شامل لرجال الأعمال من الجانبين في مملكة البحرين، بمشاركة جميع القطاعات، يروج للفرص الاستثمارية في البلدين، مشيراً إلى تطلع البحرين لتعزيز التعاون العسكري مع تركيا في مختلف المجالات كبرامج التدريب ومشتريات السلاح. من جانبه، قال الرئيس التركي: «إن هذه الزيارة ستفتح آفاقاً كبيرة للتعاون القائم بين البلدين، حيث سيتم التوقع على اتفاقيات جديدة، هدفها تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين».