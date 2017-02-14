تساؤلات «حقيبة السامسونيت»

أبوظبي (الاتحاد)

صدر للشاعر والكاتب الإماراتي هزاع علي أبوالريش المنصوري كتاباً جديداً حمل عنوان «حقيبة السامسونيت» عن دار ملهمون للنشر، ومن المنتظر أن يوقعه المنصوري في معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي سينطلق 26 أبريل الجاري، و«حقيبة السامسونيت» مجموعة قصصية متنوعة الأحداث، ومن بينها «العنبر رقم 102»، التي يقترب فيها المنصوري من الآخر بالتساؤلات المطروحة، والحلول المبنية على أساس العطاء، والوفاء، والسخاء بالمشاعر. يقول في جانب من القصة: «تبدو الأفكار مزدحمة في داخلي، متراكمة، وهذا الدّائريّ أصغر مما يبدو، تجرّني الطّموحات تارّة، وتدفعني تارّة أخرى، تتملّكني الرّيبة كلّما اقتربت من ذلك المكان، أو جيء لي بذكر عنه؛ إنّه المكان الّذي يمثّل في ذهني معنى الموت، النهاية، إلّا أنّني في هذه المرّة شعرت بقوّة جامحة، عنيفة، تدفع بي نحوه».

وجاءت القصة الثانية بعنوان «ذكريات ممزقة»، والقصة الثالثة بعنوان «الأحمر وبقايا المكسور»، والرابعة والأخيرة «حقيبة السامسونيت السوداء». يذكر أن المنصوري صدر له من قبل ديوان شعري بعنوان «مشغوب» عام 2014، ورواية «تل زاخر» عام 2015. وفي عام 2016 صدرت له قصة «العنبر رقم 102»، وهي إحدى قصص إصداره الجديد.