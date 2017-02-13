«الأمسيات الأدبية» تستضيف أيوب يوسف في قصر المويجعي

العين (الاتحاد)
ضمن فعاليات برنامج، فعاليات العين الثقافية، الذي يقام في مدينة العين على مدار عام 2017، يستضيف قصر المويجعي أولى فعاليات «سلسلة الأمسيات الأدبية» يوم السبت المقبل (18 فبراير)، والتي تحتفي بالمنجز الفني والأدبي العربي والعالمي، عبر تقديم مجموعة متنوعة من الروايات والقصص القصيرة والقصائد الشعرية والنثر.
وتقام الأمسيات الأدبية، بالتعاون من أكاديمية الشعر، ويفتتح الأمسية خبير اللغويات الإماراتي أيوب يوسف الذي يشتهر بقدرته على استنباط المصطلحات التراثية الأصيلة، وشرحها وتقريبها من اللهجات الحالية المحكية. ويعقب ذلك، فقرات من الشعر النبطي والنثر، يلقيه شعراء من أكاديمية الشعر من وحي التراث الإماراتي.
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