«الأمسيات الأدبية» تستضيف أيوب يوسف في قصر المويجعي

العين (الاتحاد)

ضمن فعاليات برنامج، فعاليات العين الثقافية، الذي يقام في مدينة العين على مدار عام 2017، يستضيف قصر المويجعي أولى فعاليات «سلسلة الأمسيات الأدبية» يوم السبت المقبل (18 فبراير)، والتي تحتفي بالمنجز الفني والأدبي العربي والعالمي، عبر تقديم مجموعة متنوعة من الروايات والقصص القصيرة والقصائد الشعرية والنثر.

وتقام الأمسيات الأدبية، بالتعاون من أكاديمية الشعر، ويفتتح الأمسية خبير اللغويات الإماراتي أيوب يوسف الذي يشتهر بقدرته على استنباط المصطلحات التراثية الأصيلة، وشرحها وتقريبها من اللهجات الحالية المحكية. ويعقب ذلك، فقرات من الشعر النبطي والنثر، يلقيه شعراء من أكاديمية الشعر من وحي التراث الإماراتي.

ويقدم برنامج مبادرات العين الثقافية الذي تنظمه هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، العديد من الفرص لزوار الدولة والمواطنين والمقيمين للتفاعل مع هذا الإرث الثقافي العريق، وهو البرنامج الذي تمت صياغته أيضاً لدعم جهود منظمة اليونيسكو تحت شعار «حماية تراثنا وتشجيع الإبداع»، ويقام هذا البرنامج الذي يتطرق إلى العديد من الجوانب التراثية الإماراتية الملموسة وغير الملموسة من وحي التراث المجتمعي على مدار عام 2017 في العديد من المواقع في مدينة العين.