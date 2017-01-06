«تيسلا» تفرض رسم تعطيل للبقاء فترة أطول في محطات الشحن

سان فرانسيسكو (د ب أ)

بدأت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تيسلا» فرض رسوم إضافية على أصحاب السيارات الكهربائية الذين يوقفون سياراتهم في محطات الشحن رغم امتلاء بطارياتها.

وقالت الشركة في بيان أمس: إن البقاء في محطة الشحن من دون الحاجة إلى شحن البطارية في الوقت الذي يحتاج فيه آخرون إلى الدخول للمحطة بهدف شحن بطارياتهم لن يكون مسموحا به وسيضطر من يفعل ذلك إلى دفع رسم أطلقت عليه الشركة الأميركية اسم «رسم تعطيل».

وذكرت «تيسلا» أن «الأمر قد يكون محبطاً عندما تصل إلى محطة شحن لكي تكتشف أن كل نقاط الشحن مشغولة بالسيارات الكهربائية».

ولكي نضمن الراحة لكل أصحاب السيارات، فقد قررنا فرض رسم التعطيل الذي يستهدف زيادة فرص الشحن أمام أصحاب السيارات، من خلال منع أصحاب السيارات المشحونة من البقاء في المحطة.