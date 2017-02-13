أديل تحصد أهم جوائز «جرامي».. وبيونسيه في صدمة

لوس أنجلوس (د ب أ)

تمكنت النجمة البريطانية الشهيرة، أديل، من الفوز بأهم جوائز جرامي الموسيقية، في الحفل السنوي الذي أقيم ليلة أمس الأول الأحد في لوس أنجلوس، حيث تفوقت على بيونسيه، التي شعرت بالصدمة، بفوزها بجوائز «أفضل ألبوم في العام» و«أفضل تسجيل في العام» و«أفضل أغنية في العام»، عن ألبومها «25»، وأغنيتها الشهيرة «هالو».

وفازت أديل بمجموع خمس جوائز، حيث تمكنت من الفوز في كل الفئات التي تم ترشيحها للفوز بها، وظهرت كفائزة، فيما اعتبرت منافسة بين النجمتين الشهيرتين.

وكانت بيونسيه المرشحة الأبرز للفوز بجوائز جرامي لعام 2017، حيث حصلت على تسعة ترشيحات عن ألبومها «ليموناد»، وأغنيتها المصورة «فورميشن» التي تتحدث عن السياسة والعرق. إلا أنها فازت في النهاية بجائزتين فقط، هما «أفضل ألبوم حضري معاصر» و«أفضل فيديو كليب».

وقالت أديل في خطاب مؤثر لدى تسلمها جائزة «أفضل ألبوم في العام»: «إن الجوائز ساعدتها أن تشعر مرة أخرى بأنها فنانة، بعد أن توارت خلف الأمومة منذ آخر فوز لها بجائزة جرامي عام 2012».

إلا أن أديل بدت متشككة حول فوزها بالجائزة وتفوقها على بيونسيه، حيث قالت عنها: «أنت حلمي ومثلي الأعلى.. كوين بي (بيونسيه)».

أما جائزة أفضل فنان صاعد، والتي تعتبر رابع أفضل جائزة ضمن جوائز الجرامي، ففاز بها مغني الراب الأميركي، «تشانس ذا رابر». كما فاز الألبوم الأخير للمغني البريطاني الراحل ديفيد بوي، «بلاكستار»، بخمس جوائز، من بينها جائزة أفضل أغنية روك.