%50 ارتفاع دخل «دار التمويل»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دار التمويل أنها حققت إجمالي دخل شامل بلغت قيمته 65 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 50% بالمقارنة مع 43.35 مليون درهم سُجلت في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى خلفية النمو الذي شهدته محفظة الموجودات والمبالغ المستردة من القروض المتعثرة، نما صافي دخل الفائدة والدخل من التمويل الإسلامي والموجودات الاستثمارية وصافي الدخل من أدوات الدين المستمرة بنسبة 23.6% ليصل إلى 245.4 مليون درهم في عام 2016 بالمقارنة مع 198.4 مليون درهم في العام المنصرم.

وارتفع صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 7.7% نتيجةً لارتفاع رسوم الوساطة المالية التي شهدت طفرةً في الربع الأخير من عام 2016 بفضل زيادة حجم التداول في أسواق الأسهم المحلية.

وشهدت أعمال التأمين في عام 2016 تحولاً رئيساً عبر تسجيل صافي دخل قيمته 7.7 مليون درهم بالمقارنة مع 0.7 مليون درهم سُجلت في العام المنصرم.