«جمارك دبي» تناقش مبادرات رئيسة ومستدامة لـ «عام الخير»

دبي (الاتحاد)
بدأت جمارك دبي مناقشة 10 مبادرات رئيسة ومستدامة لاعتمادها ووضع خطط عمل لتطبيقها في عام الخير على مستوى الدولة وإمارة دبي والدائرة. وتمخضت المبادرات العشر من أصل 160 فكرة طرحت خلال جلسات العصف الذهني التي نظمتها الدائرة على مستوى الإدارات خلال يومي 29 و30 يناير الماضي.
وأكد أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، أنه بناءً على توجيهات القيادة، وتنفيذاً لرؤية وأهداف عام الخير، والتزاماً من جمارك دبي بمسؤوليتها المجتمعية تجاه أبناء الوطن والدولة، عقدت الدائرة جلسات عصف ذهني للعديد من الإدارات للوصول إلى مقترحات مستدامة تخدم المجتمع وتنتج مبادرات نبيلة تدعم رؤية القيادة ومساعيها لوضع إطار تنموي مستدام للخير في الإمارات لتتواصل عبره مسيرة العطاء جيلاً بعد جيل.
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وقال خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي، إن المبادرات العشر التي تدعم عام الخير جاءت لتواكب أهدافه وتوجهاته، وتنطلق من القيم النبيلة لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار المسؤولية المجتمعية لجمارك دبي تجاه الوطن والمجتمع، حيث تتوزع المبادرات في العديد من مجالات الخير، شملت الاجتماعية والثقافية وخدمة العملاء.