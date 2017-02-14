«جمارك دبي» تناقش مبادرات رئيسة ومستدامة لـ «عام الخير»

دبي (الاتحاد)

بدأت جمارك دبي مناقشة 10 مبادرات رئيسة ومستدامة لاعتمادها ووضع خطط عمل لتطبيقها في عام الخير على مستوى الدولة وإمارة دبي والدائرة. وتمخضت المبادرات العشر من أصل 160 فكرة طرحت خلال جلسات العصف الذهني التي نظمتها الدائرة على مستوى الإدارات خلال يومي 29 و30 يناير الماضي.

وأكد أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، أنه بناءً على توجيهات القيادة، وتنفيذاً لرؤية وأهداف عام الخير، والتزاماً من جمارك دبي بمسؤوليتها المجتمعية تجاه أبناء الوطن والدولة، عقدت الدائرة جلسات عصف ذهني للعديد من الإدارات للوصول إلى مقترحات مستدامة تخدم المجتمع وتنتج مبادرات نبيلة تدعم رؤية القيادة ومساعيها لوضع إطار تنموي مستدام للخير في الإمارات لتتواصل عبره مسيرة العطاء جيلاً بعد جيل.

وكان قسم المسؤولية المجتمعية في إدارة الاتصال المؤسسي قد شكل فريق عمل لإنجاز العصف الذهني على مستوى الدائرة والمراكز الجمركية المختلفة، بناءً على توجيهات فريق القيادة في الدائرة، حيث حضر الفريق جلسات العصف الذهني على مستوى إدارات الدائرة، بهدف تحفيز المشاركة بالأفكار والآراء والاقتراحات وتجميع المبادرات والمشاريع لتطبيقها على أرض الخير على مدار عام الخير.

وقال خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي، إن المبادرات العشر التي تدعم عام الخير جاءت لتواكب أهدافه وتوجهاته، وتنطلق من القيم النبيلة لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار المسؤولية المجتمعية لجمارك دبي تجاه الوطن والمجتمع، حيث تتوزع المبادرات في العديد من مجالات الخير، شملت الاجتماعية والثقافية وخدمة العملاء.