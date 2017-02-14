ولي عهد عجمان: الانفتاح الاقتصادي عزز الجاذبية الاستثمارية للإمارات

عجمان (وام)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أن دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة استطاعت تفعيل عملية الاستثمار، بما يخدم النظرة المستقبلية لتطوير الاقتصاد ورفده بكل المقومات التي تهدف إلى ازدهاره، بفضل سياسة الانفتاح الاقتصادي والاستثماري التي تتبناها الدولة، من خلال تسخير جميع الإمكانيات لتعزيز مسيرة القطاع الخاص.

جاء ذلك، خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الحاكم أمس، مع معالي بيتر دي كريم وزير الدولة للتجارة الخارجية البلجيكي، الذي يزور الدولة حاليا والوفد المرافق له، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين في المجالات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية، والعمل على تطويرها.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالوزير البلجيكي والوفد المرافق له، مستعرضاً سموه العديد من الأفكار والمقترحات والمشاريع المستقبلية في ظل المناخ الاستثماري المتميز الذي توفره إمارة عجمان، من خلال الخدمات والبنية التحتية المتكاملة واللازمة لقيام مثل هذه المشاريع في جميع القطاعات.

وأعرب سموه عن أمله بأن تفتح هذه الزيارة آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال التجارة والاستثمار والصناعة والاقتصاد.