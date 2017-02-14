حاكم رأس الخيمة يبحث مع وزير التجارة البلجيكي التعاون الاقتصادي والاستثماري

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ــ في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس ــ معالي بيتر دي كريم وزير الدولة للتجارة الخارجية البلجيكي والوفد المرافق.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالوزير معرباً عن أمله أن تسهم زيارته للدولة في تعزيز العلاقة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات والمستويات.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية بجانب بحث سبل توسيع آفاق التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ محمد بن حميد بن عبدالله القاسمي العضو المنتدب لهيئة المنطقة الحرة، وصالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ويوسف عبيد النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بجانب عدد من المسؤولين.