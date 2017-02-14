أسامة أحمد (دبي)

يدشن نادي العين النسخة الثانية لكأس العالم للرماية، والتي تشتمل على 14 مسابقة بين البندقية والمسدس الهوائي والسكتون يوم الأحد المقبل، حيث تعقد اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفياً اليوم للكشف عن تفاصيل الحدث، بعد أن أكمل النادي استعداداته كافة لتنظيم هذه التظاهرة العالمية وسط طموحات جديدة، وخصوصا أنها المشاركة الأولى لـ «فرسان الرماية» بعد المشاركة الناجحة في دورة الألعاب البارلمبية في ريو دي جانيرو الصيف الماضي.

وأوضح عبدالله الكمالي، مدير المنتخب، أن الفريق الذي سيشارك في الحدث يضم 5 لاعبين هم عبدالله سلطان العرياني، وعبدالله سيف العرياني، وعبيد الدهماني، وسيف النعيمي، وعبدالله الأحبابي.

وأشار الكمالي إلى أن فريق الرماية دشن تحضيراته لخوض تحدي مونديال العين بمعسكر إعدادي منذ بداية فبراير الجاري، وسط تحديات بعد نجاح بطلنا الأولمبي عبدالله سلطان العرياني في الحصول على 3 ميداليات فضية في «ريو» كأول لاعب يحصل على «ثلاثية» في الدورات الأولمبية.

وقال: الفريق يسعى للمحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة المقبلة لتعزيزها والسير على درب المشهد نفسه، وخصوصاً أنه حصل على المركز الأول في تصنيف المنتخبات.