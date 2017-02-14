دبي (الاتحاد)

حقق فريق «أم أر أم» المركز الأول في فئة الشيوخ، وتفوق الصقار حمدان سعيد جابر في فئة العامة، في ختام منافسات «الطيارة اللاسلكية» في النسخة الخامسة من بطولة «فخر الأجيال» للصيد بالصقور، التي ينظمها، ويشرف عليها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتقام منافساتها في منطقة الروية في دبي.

وامتد تفوق فريق «أم أر أم» من الحصول على المركز الأول، إلى السيطرة على المراكز الثلاثة الأولى أيضاً، بعدما سجل الطير «النادر» أسرع الأزمنة، قاطعاً مسافة السباق بزمن بلغ 1:18:562 دقيقة، وجاء بالمركز الثاني «الشيبه» بقيادة الماس أيضاً، بزمن 1:19:219 دقيقة، وبالمركز الثالث «زلزال» بقيادة بطي الكتبي، بزمن 1:19:429 دقيقة.

وفي فئة العامة، تفوق الطير «66» لمالكه حمدان سعيد جابر، قاطعاً مسافة السباق بزمن 1:17:895 دقيقة، وجاء بالمركز الثاني «300» لمبارك سالم المرر والطيار أحمد صغير، بزمن 1:18:188 دقيقة، وبالمركز الثالث «عوض» لأحمد صغير كنون الكتبي بزمن 1:19:590 دقيقة.

من جانبها تقدمت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالتهنئة للفائزين والمشاركين، وأكدت أن ختام بطولة فخر الأجيال حمل العديد من المفاجآت، وجاء متوجاً لجهود جميع المتسابقين الذي لم يتوانوا في البذل والعطاء، لتكون المنافسات على قدر عالٍ من التشويق والكفاءة، وقالت: مع نهائي الطيارة اللاسلكية جاء ختام بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، ونحيي الروح الرياضية العالية للمتسابقين، ونتقدم لهم بالشكر الجزيل ولفرق العمل والجهات التي نتعاون معها والمتطوعين الذين انضموا إلينا هذا الموسم، والذين كانوا رفاق الدرب في البطولات منذ انطلاقتها.

وأوضحت إبراهيم أن بطولة النخبة هي مسك الختام لجميع البطولات، وتأتي تتويجاً لأصحاب الحرفية العالية، وتعتبر احتفالية تراثية يودع فيها المتسابقون أرض البطولة حتى بداية الموسم المقبل في نهاية العام الجاري.

وعلق المتسابق سعيد نصيب من فريق «أم أر أم» عن فوز فريقه للمرة الثانية على التوالي، قائلاً: كان همي الحفاظ على اللقب على الرغم من أن لدى الفريق 6 طيور متأهلة، إلا أننا حرصنا على تكثيف التدريبات وتخصيص المزيد من الوقت للعناية بسلامة الطيور لتفادي أي متاعب صحية في اللحظات الحاسمة. أنا فخور اليوم لأنني حافظت على اللقب وخضت هذه المنافسات القوية مع أحد أقوى الفرق أف 3، ولكننا جميعنا نعتبر من الفائزين، فالبطولة أقرب إلى الاحتفالية التراثية ونستمتع بها».

واختتم بإهداء الفوز لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبقية أعضاء الفريق، متقدماً بالشكر للقائمين على البطولة.

من جانب آخر، أعرب خلفان بطي القبيسي، المشارك باسم حمدان سعيد حمدان جابر، عن جل سعادته لحصد المركز الأول في الطيارة اللاسلكية - العامة، وأكد بأن الطير «سبوق» وانتزع المركز الأول في العام الماضي، وقال: «كنت على يقين بأن الطير لن يخذلني وبأنه سوف يحقق ما نطمح إليه، والتحية والشكر لبو حمدان، الصقار المتمرس وقائد الطائرة اللاسلكية الذي تحكم بحرفية عالية في عملية الدوران حول القمع، نتقدم بالشكر إلى سمو ولي عهد دبي على إتاحة مثل هذه البطولات التي تبث فينا الكثير من روح الحماسة والسعادة، وتحفزنا بشكل مبتكر على تحمل مسؤولية الإرث الثقافي لدولتنا والاعتزاز به بين الحضارات الأخرى».