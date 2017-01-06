19% نمواً في عدد السياح الهنود لرأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة)
أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أمس نمو عدد السياح الهنود، بمقدار 19% خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الماضي مقارنة بالعام 2015.
وأوضح هيثم مطر الرئيس التنفيذي للهيئة أن هذه الزيادة في أعداد السياح من الهند تعكس الجهود المبذولة في الترويج لمقومات إمارة رأس الخيمة السياحية خاصة لدى السياح الهنود.
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وأكد أن الهند تمثل أحد أهم أسواق السياحة الوافدة إلى إمارة رأس الخيمة، ولذلك فإن الهيئة حريصة على تعزيز الجهود الاستراتيجية الرامية لتعزيز الوعي حول ما توفره الإمارة للزوار القادمين من الهند
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وقال فيشال سنها، الرئيس التنفيذي لوكالة تووي إنديا: إن إمارة رأس الخيمة أصبحت إحدى الوجهات السياحية المفضلة بالنسبة للسياح الهنود من جميع الأعمار، ولذلك سيتم التركيز على توفير العروض المتميزة والترويج المتواصل لهذه الوجهة بالاعتماد على مزيج ملائم من القنوات الإعلامية الرائدة.
وانطلاقاً من أهمية الهند التي تشكل رابع أكبر مصدر للسياحة بالنسبة للإمارة، نظمت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة فعاليات تجارية وترويجية مكثفة بهدف مواصلة تنمية سوق السياحة الصادرة من شبه القارة الهندية.