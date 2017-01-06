19% نمواً في عدد السياح الهنود لرأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أمس نمو عدد السياح الهنود، بمقدار 19% خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الماضي مقارنة بالعام 2015.

وأوضح هيثم مطر الرئيس التنفيذي للهيئة أن هذه الزيادة في أعداد السياح من الهند تعكس الجهود المبذولة في الترويج لمقومات إمارة رأس الخيمة السياحية خاصة لدى السياح الهنود.

وأضاف، في تصريحات على هامش إبرام شراكة استراتيجية مع وكالة تووي إنديا، للترويج للإمارة في السوق الهندي، أن الهيئة تتطلع إلى تسليط الضوء على مواقع الجذب التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة، ومن ثم تعزيز وعي السائح الهندي بهذه المقومات.

وأكد أن الهند تمثل أحد أهم أسواق السياحة الوافدة إلى إمارة رأس الخيمة، ولذلك فإن الهيئة حريصة على تعزيز الجهود الاستراتيجية الرامية لتعزيز الوعي حول ما توفره الإمارة للزوار القادمين من الهند

وتابع: حققت رأس الخيمة نمواً بنسبة 19% في عدد ضيوف الفنادق من السياح الهنود بين شهري يناير ونوفمبر 2016 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015. وأوضح أن إبرام شراكة مع وكالة سياحة شهيرة، مثل وكالة تووي إنديا يسهم في جذب المزيد من السياح الهنود مستقبلاً.

وقال فيشال سنها، الرئيس التنفيذي لوكالة تووي إنديا: إن إمارة رأس الخيمة أصبحت إحدى الوجهات السياحية المفضلة بالنسبة للسياح الهنود من جميع الأعمار، ولذلك سيتم التركيز على توفير العروض المتميزة والترويج المتواصل لهذه الوجهة بالاعتماد على مزيج ملائم من القنوات الإعلامية الرائدة.

وانطلاقاً من أهمية الهند التي تشكل رابع أكبر مصدر للسياحة بالنسبة للإمارة، نظمت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة فعاليات تجارية وترويجية مكثفة بهدف مواصلة تنمية سوق السياحة الصادرة من شبه القارة الهندية.