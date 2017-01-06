الدولار يهبط من أعلى مستوى في 14 عاماً أمام اليوان

طوكيو (رويترز)

هبط الدولار مبتعدا عن أعلى مستوى في 14 عاماً مقابل سلة من العملات الرئيسية أمس، في الوقت الذي ساد فيه القلق بين المتعاملين في السوق من الهبوط الحاد الذي سجلته العملة الأميركية أمام اليوان الصيني.

وسجل اليوان ارتفاعاً حاداً على مدار يومين متتاليين ليسجل أعلى مستوى في نحو شهرين ويضع المضاربين الذين راهنوا على انخفاض العملة الصينية بسبب التدفقات الرأسمالية الخارجة من الصين في موقف صعب.

وأثرت الانخفاضات الكبيرة غير المتوقعة للدولار مقابل اليوان على قيمة الدولار مقابل عملات رئيسية مثل الين واليورو في الوقت الذي سارع فيه المتعاملون إلى خفض رهاناتهم على العملة الأميركية مقابل تلك العملات أيضا.

وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية إلى 101.86 وهو أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد يومين من بلوغه أعلى مستوى في 14 عاما عند 103.82 يوم الثلاثاء حين تلقى دعما من قراءة قوية لمسح خاص بقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة.

وارتفع اليورو 0.7% في التعاملات الآسيوية إلى 1.0563 دولار ليواصل تعافيه من أدنى مستوى في 14 عاما البالغ 1.0340 والذي لامسه يوم الثلاثاء.

وهبط اليوان خلال التداولات بنحو واحد في المئة إلى 116.08 ين لكنه تمكن من البقاء فوق مستوى 116.05 المنخفض الذي سجله في الثلاثين من ديسمبر.

ويأتي تراجع الدولار أيضا في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون لجني الأرباح بعد موجة ارتفاع دامت شهرين عقب فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية.

وارتفع اليوان الصيني أكثر من واحد في المئة إلى 6.7989 مقابل الدولار في تعاملات الأسواق الخارجية.