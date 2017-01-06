الاحتياطي الأجنبي في مصر يسجل أعلى مستوى منذ 2011

القاهرة (رويترز)

سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بنهاية ديسمبر أعلى مستوى منذ 2011 عند 24.265 مليار دولار ليقترب من المستوى المستهدف السابق للبنك المركزي والبالغ 25 مليار دولار، وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل أحداث 2011.

وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس: «ارتفاع الاحتياطي يعكس زيادة التدفقات من المحافظ الأجنبية في بورصة مصر وأدوات الدين».

وكان الاحتياطي النقدي 23.058 مليار دولار في نهاية نوفمبر وهو ما يعني ارتفاعه في ديسمبر بمقدار 1.207 مليار دولار.

وقال هاني فرحات من سي.آي كابيتال: «المركزي نجح في تحقيق مستهدفه بوصول الاحتياطي إلى 25 مليار دولار.. الارتفاع قوي وملحوظ ويغطي الواردات لأكثر من 5 أشهر».