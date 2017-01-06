انتعاش أسعار النفط قاطرة تعافي الاقتصاد العالمي في 2017

إعداد:‏ محمد شمس الدين

تتطلع الأنظار ابتهاجاً بقدوم عام 2017، فالكثيرون أنهكتهم منعطفات ومطبات العام 2016، وهناك محللون، وخبراء ورؤساء تنفيذيون لشركات عابرة للقارات، يتطلعون بشغف للعام 2017 كبادرة الانفراج، والخروج من هوة التباطوء الاقتصادي العالمي، يتقدم هؤلاء في التوقعات الإيجابية، رؤساء حكومات ودول عانت ميزانيات بلدانهم من ضغوطات كبيرة أدت ببعضهم للخوف من شبح الإفلاس. لاسيما دول كفنزويلا نتاجاً لانخفاض أسعار النفط.

والسؤال الملح هنا، هل أزفت حقاً ساعة الخروج من الكبوة الكبيرة التي عانى منها الاقتصاد العالمي في عام 2016، والذي أستهل بدايته المؤلمة بتهاوي أسعار النفط إلى 27 دولاراً، للبرميل، لتتولى تلك الأسعار القياسية، زمام مسيرة التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي دشنته بلا مواربة أو رحمة، الأزمة المالية منتصف العام 2008، رافضة باستماتة المغادرة من سجل وذاكرة الدول المتأثرة بهدوء. ولتزيد الأحزان وتراكمها على الجميع بلا استثناء.

ليس علينا أن نستثنى أن قرأة منطقية للمتغيرات المأسوية التي عانى منها الاقتصاد العالمي، بشكل تراجيدي ومأسوي في عام 2016 بدأت في الانقشاع، بل إن المفارقة تؤكد أن تلك المتغيرات قد تكون حتماً هي بداية الخروج من الكبوة خلال العام الجديد. كيف ذلك؟ والأهم ما هي أهم تلك المتغيرات؟

النفط